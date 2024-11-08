Вікторія Білан-Ращук вперше розповіла, як дізналась про смерть мами під час комедійної вистави

Вікторія Білан-Ращук — одна з найвідоміших українських акторок, яка завоювала серця глядачів не лише своїм талантом, а й відданістю своїй професії. Її можна побачити як у кіно, так і на театральній сцені, де вона регулярно бере участь у різноманітних постановках.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН. Виявилось, що під час однієї з комедійних вистав, акторка дізналась про смерть своєї мами.

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Вікторія Білан-Ращук розповіла, як дізналась про смерть мами

Вікторія Білан-Ращук вперше поділилася дуже особистою і болючою історією про те, як у 2016 році вона дізналася про смерть своєї матері. Цей трагічний момент став справжнім випробуванням для акторки, яка, попри глибоке горе, змогла продовжити свою роботу, не зважаючи на особисту втрату.

Між першим і другим актом, в антракті, мені повідомляють, що померла моя мама. Це для мене був такий удар,

– згадує Вікторія.

Для акторки це стало справжнім шоком. Вікторія зізнається, що просто не мала сил продовжувати виставу з такою ж емоційною віддачею. Вона відчувала глибоке горе і не могла уявити, як вийти на сцену і продовжити веселити глядачів. Однак, попри біль, акторка зібрала всі свої сили та вирішила завершити виставу.

Я мала відіграти ще другу дію, але сил веселити людей просто не мала через особисту трагедію. Але я все ж зібралася з силами та довела справу до кінця, як би боляче мені не було,

– розповідає Вікторія.

Вона пояснила, що у виставі був такий темп, що сміх глядачів не припинявся ні на хвилину. У комедії, за її словами, навіть не було пауз для відпочинку, і це було для неї неймовірно важко.

"А там настільки смішна вистава і сама п'єса, що глядач невпинно сміється. Там немає навіть паузи для передишки. Мені здається, що це була та найбільша жертва, яку я відчувала тоді – зібратися з силами й дограти другу дію, знаючи, що мами моєї щойно не стало. Я мала грати, бо професія така – ми не можемо хворіти чи дозволити собі погано почуватися", – додала акторка.

Вікторія Білан-Ращук підкреслила, що, попри біль і трагедію, вона не могла дозволити собі зламатися, адже акторська професія вимагає повної віддачі.