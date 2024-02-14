Померла українська акторка, яка зіграла повію у фільмі "Діамантова рука"

13 лютого померла Вікторія Островська, яка заслужила славу завдяки своїй участі у культовому фільмі "Діамантова рука". Актриса зіграла невелику роль, утім, вразила глядачів, а її крилатий вислів "Цигель-цигель, ай-лю-лю" став легендарним.

Вікторії було 85 років. Дізнайтесь в матеріалі причину смерті акторки та чому російські ЗМІ підтвердили смерть української артистки.

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Померла Вікторія Островська, зірка культового фільму "Діамантова рука"

Інформацію про смерть підтвердив російський телеведучий Малахов. Кілька років тому він збирав акторів "Діамантової руки" для свого телешоу:

"Багато років тому асистент Леоніда Гайдая помітив її просто на вулиці. Режисерові потрібна була яскрава артистка – Островську взяли у фільм без проб. Наступною була епізодична роль у фільмі "Старий знайомий", і на цьому її кар'єрі прийшов кінець. Вікторія була в гостях у нас на програмі, і ходили чутки про те, що рідні під кінець життя кинули її напризволяще, залишивши в злиднях. Неймовірно драматична доля", – написав Малахов.



Вікторія Островська у фільмі "Діамантова рука" / Кадр із фільму

Біографія Вікторії Островської

Вікторія Островська народилася у Києві в 1938 році. Інформація про її батьків є обмеженою: її батька репресували, а мати вийшла заміж за директора Київського цирку Давида Вольського.

У своєму дитинстві Вікторія часто зустрічалася з видатними особистостями того періоду, такими як співак Леонід Утьосов, ілюзіоніст Еміль Кіо та інші.

Початково вона мріяла стати балериною, але через серйозну травму голови змушена була змінити свої плани. Вікторія успішно закінчила навчання в Київському державному інституті театрального мистецтва імені І. Карпенка-Карого.

Пізніше вона випадково стала однією із героїв "Діамантової руки". Для акторки це був той випадок, коли навіть така невелика роль стала справжньою окрасою фільму. Колоритну рудоволосу дівчину легкої поведінки цитували всі глядачі радянської комедії.

Після цього киянка з'явилася ще в одній кінокомедії під назвою "Старий знайомий", де вона виконала роль дівчини в душі. Після цього фільмографія Островської припинилася. Її не сприймали як серйозну акторку, і натомість пропонували лише другорядні ролі.