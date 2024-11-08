Відома українська акторка втратила роботу в театрі через позицію: "Вважаю, що це абсурд"

Відома українська акторка Вікторія Білан-Ращук сьогодні є не лише знаменитою артисткою, а й активною волонтеркою та дружиною військовослужбовця. Її громадянська позиція завжди була чіткою та виразною – вона неодноразово заявляла про свою відданість Україні та її інтересам.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН. Вона ніколи не боялася висловлювати свою проукраїнську позицію, навіть у часи, коли це могло бути небезпечним або непопулярним. Через це Вікторія свого часу навіть поплатилась своїм місцем в театрі.

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Вікторію Білан-Ращук звільнили з театру через громадянську позицію: подробиці

До повномасштабного російського вторгнення в Україну Театр імені Лесі Українки мав назву Театр російської драми, що викликало неабияке обурення серед частини українських митців та громадськості.

Однією з тих, хто відверто висловлював своє невдоволення такою назвою театру, була акторка Вікторія Білан-Ращук. Її позиція була чіткою та безкомпромісною: вона вважала, що назва, яка підкреслює пріоритет російської культури в українському театральному просторі, є абсурдною та несприйнятною.

У мене завжди це викликало обурення, чому театр імені Лесі Українки є театром російської драми. Вважаю, що це абсурд,

– зазначила Вікторія Білан-Ращук.

За словами Вікторії, у той час театром керував Михайло Резнікович, колишній депутат від Партії регіонів, який обіймав пост керівника театру й активно підтримував проросійську позицію. Білан зазначила, що саме Резнікович активно відстоював російську культуру в Україні, що й стало однією з причин її незгоди з чинним станом справ.

Це тому, що керували театром не ті, хто мав би. Та й не тільки театром, а й Міністерством культури. При владі були не ті, хто мав би бути,

– пояснила акторка.

Вікторія Білан-Ращук була відома своєю проукраїнською позицією, вона відкрито підтримувала національну культуру і традиції, а тому її боротьба за очищення театрального простору від домінування чужої культури не могла залишитися непоміченою.

"Через це мене і звільнили з театру, йому не подобалось, що я борець за Україну і за лаштунками кажу "Слава Україні!", ходжу у вишиванці. Відповідно, він мене викликав і попросив звільнити місце, бо йому такі люди в театрі не потрібні. Так я втратила роботу, але не полишала думки щось змінити докорінно в цьому театрі", – каже акторка.

Наразі Вікторія Білан-Ращук відчуває величезне задоволення і радість від того, що Театр імені Лесі Українки нарешті змінив свою назву і став українським театром. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато речей у країні змінилися, і одним із важливих кроків стало очищення культурного простору від російських впливів.