Вілл Сміт відповів фанатам, які не хочуть дивитися його новий фільм після скандалу на Оскарі

Вілл Сміт вдарив Кріса Рока на Оскарі 2022. Зараз актор згадує, що це був жахливий вечір. Також він впевнений, що фанати знайдуть сили побороти емоції та насолоджуватися новим фільмом "Звільнення", який вийде от-от.

Вілл Сміт потроху оговтується після того вечора на Оскарі минулого року. Саме зараз він займається промо стрічки "Звільнення", в якій зіграє першу головну роль після скандалу.

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У нещодавньому інтерв’ю він зізнався, що розуміє глядачів, які відмовляються дивитися нову картину, проте надіється, що вони звернуть увагу на інших акторів, які заслуговують бути почутими й побаченими.

Сподіваюся, що важливість історії та Пітера вища від почуттів та емоцій,

— зазначив Вілл.

Фільм "Звільнення" розповідає про раба Пітера, який тікає з плантації в Луїзіані після жахливих побоїв майже до смерті. Він досягає півночі та вступає до армії Союзу. Стрічка заснована на реальній історії про раба-втікача на ім'я Гордон. Фото його голої зі шрамами спини були опубліковані у найвідоміших виданнях світу в 1863.

Прем’єра фільму очікується на 9 грудня 2022 року.

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Крім цього, Вілл знову публічно прокоментував скандал на Оскарі-2022.

Це був жахливий вечір. Тут багато нюансів та складнощів. Але, зрештою, я просто втратив контроль, розумієте? Я переживав через щось тієї ночі, розумієте? Не те щоб це виправдовувало мою поведінку. Тоді це був маленький хлопчик, який бачив, як його батько образив його матір, розумієте? Все просто скипіло всередині того моменту. Але це точно не та людина, ким я хочу бути,

— прокоментував Сміт.

Актор також прокоментував наслідки, з якими стикнувся після інциденту на Оскарі: "Це була лють, яку довго стримували. Моєму племіннику дев'ять років. Він наймиліший хлопчик. Ми прийшли додому. Він затримався допізна, щоб побачити свого дядька Вілла, і ми сидимо в мене на кухні, він у мене на колінах, він тримає Оскар, і він такий каже: "Чому ти вдарив цю людину, дядько Вілл?" Бл*н! Чому я навчився? Ми просто маємо бути добрими один до одного, от і все. Найболючішим для мене було взяти на себе відповідальність, тим самим я ускладнив життя іншим людям".

Вілл Сміт на Оскарі / Скриншот з відео

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Перед врученням нагороди за найкращий документальний фільм колишній ведучий Оскара Кріс Рок грубо пожартував із приводу облисіння дружини Сміта Джади Пінкетт-Сміт. Він сказав, що не може дочекатися, коли побачить її у фільмі "Солдат Джейн 2".

Потім актор Вілл Сміт увірвався на сцену і вдарив Рока, а пізніше вигукнув: "Не кажи імені моєї дружини своїм грьобаним ротом!". Після цього Сміт отримав нагороду за найкращу чоловічу роль за виконання ролі Річарда Вільямса у спортивній драмі "Король Річард".

Лауреат Оскара Вілл Сміт є відомим американським актором та співаком у стилі хіп-хоп. За свою творчу кар'єру його тричі номінували Оскар, проте він удостоївся премій Золотий глобус, BAFTA, "Вибір кінокритиків" та Премії Гільдії кіноакторів США. 53-річного актора найбільше знають завдяки фільмам "Погані хлопці", "Люди в чорному", "Я – легенда", "У гонитві за щастям", "Фокус" та інших. У нього є троє дітей.