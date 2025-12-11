Історія "Чарлі та шоколадної фабрики": як народжувався світ Віллі Вонки у трьох фільмах

Світ солодких фантазій Роальда Дала оживав у кіно неодноразово – від легендарної стрічки 1971 року до яскравого сучасного мюзиклу з Тімоті Шаламе. Історія Віллі Вонки пережила три кіноінкарнації, кожна з яких відкрила новий бік ексцентричного шоколатьє.

24 Канал розповість про всі три фільми короля шоколаду й дасть зрозуміти, чому кожен із них варто подивитись.

Цікаво Український фільм Антона Птушкіна тепер можна подивитися на Netflix

"Чарлі та шоколадна фабрика" – що відомо про екранізації?

"Віллі Вонка і шоколадна фабрика", 1971

Режисер: Артур Іббетсон

Рейтинг IMDb: 7,8

Бідний хлопчик Чарлі Бакет знаходить один із п'яти "золотих квитків", що дозволяє потрапити на екскурсію на таємничу шоколадну фабрику геніального та дивакуватого Віллі Вонки.

Разом з іншими дітьми він проходить крізь фантастичні кімнати фабрики, де кожна дитина отримує урок за свою поведінку. У фіналі саме Чарлі проявляє чесність і доброту, за що отримує несподіваний подарунок від Вонки.

Це класичний фільм-мюзикл, який вирізняється вдалою спробую екранізувати оповідь Роальда Дала.

"Віллі Вонка і шоколадна фабрика", 1971 / Кадр із фільму

"Чарлі та шоколадна фабрика", 2005

Режисер: Тім Бертон

Рейтинг IMDb: 6,7

У головній ролі майстер перевтілень – Джонні Депп. Фільм переповідає ту саму історію, але з темнішим гумором, ексцентричними образами та додатковою лінією про минуле Віллі Вонки. Ми дізнаємося, чому він став таким дивним, які стосунки мав із суворим батьком-стоматологом і як створював свою фабрику.

Та фінал стрічки хороший: Вонка приймає цінність сім'ї, а Чарлі отримує можливість стати спадкоємцем фабрики.

"Чарлі та шоколадна фабрика", 2005 / Кадр із фільму

"Вонка", 2023

Режисер: Пол Кінг

Рейтинг IMDb: 6,9

Легкий музичний приквел із Тімоті Шаламе в головній ролі. Це історія молодого Віллі Вонки, який тільки мріє відкрити свою шоколадну імперію. Приїхавши до міста, він стикається з "шоколадним картелем" – групою жадібних конкурентів, які не хочуть впускати новачка в бізнес.

Вонка знайомиться з Умпа-Лумпою, створює свої перші магічні солодощі та доводить, що мрії здійснюються, якщо не боятись.

"Вонка", 2023 / Кадр із фільму

Історія Віллі Вонки в кіно – це подорож крізь різні епохи, стилі та творчі підходи. Від чарівної казки 1971 року до ексцентричної візії Тіма Бертона та яскравого сучасного мюзиклу – кожна стрічка відкриває свого Вонку: то загадкового, то травмованого, то безмежно мрійливого. Але незмінним лишається головне – віра у силу фантазії, доброту й мрію, яка здатна змінити життя.

Вас може зацікавити розповідь про героїв фільмів, які спершу були лиходіями, а потім перейшли на сторону добра.