Зірка Голлівуду у центрі скандалу: Віна Дізеля обвинуватили у сексуальних домаганнях

Головний герой фільмів "Форсаж", Він Дізель, опинився в центрі скандалу. Актора звинуватили у сексуальному насильстві.

Дізнайтесь в матеріалі, хто став позивачем до суду та як відреагував адвокат Віна Дізеля.

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Віна Дізеля звинуватили у сексуальних домаганнях

Колишня асистентка знаменитості, Аста Джонассон, виступила в ролі позивачки, стверджуючи, що під час зйомок фільму "Форсаж 5" у 2010 році Він Дізель нібито чіплявся до неї у готельному номері. У позові зазначено, що актор ігнорував її чіткі вирази незгоди.

Актор заперечує усі звинувачення. Він зробив заяву через свого адвоката.

Він Дізель категорично заперечує ці звинувачення. Він вперше чує про цю заяву більш ніж 13-річної давності, зроблену, імовірно, співробітницею, яка працювала дев'ять днів. Існують чіткі докази, які повністю спростовують ці безглузді звинувачення,

– наголосив адвокат Дізеля Браян Фрідман.

Подана до Верховного суду Лос-Анджелеса справа містить також інші обвинувачення, такі як створення ворожого робочого середовища та незаконне звільнення. Джонассон вимагає сплату штрафу у розмірі 10 тисяч доларів за кожне порушення.

Жінка заявила, що зберігала мовчання стільки часу нібито через страх перед впливом Дізеля і через свій імміграційний статус.

Він Дізель: що відомо про актора

На завершення 2019 року цей актор займає 6-е місце в рейтингу Forbes серед найбільш високооплачуваних, з заробітком у розмірі 54 мільйонів доларів.

Талановитого актора знають не лише через роль у "Форсажі", Дізель проявив себе також, як обдарований режисер. У 1997 році він взяв на себе ролі сценариста і продюсера у визнаній драмі "Бездоміки", яка досліджувала проблеми міського життя.

Одним із несподіваних відкриттів у кар'єрі Віна Дізеля є його участь як голос актора для Грута, улюбленого персонажа з кіновсесвіту Marvel у фільмі "Вартові Галактики".

Він відзначається також своєю здатністю виконувати різноманітні трюки, не залучаючи каскадерів.