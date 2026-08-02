Помер Вінсент Пасторе – зірка культового серіалу "Клан Сопрано"

1 серпня світ сколихнула сумна звістка. У своєму будинку в Нью-Йорку на 81-му році життя помер американський актор Вінсент Пасторе.

Глядачі найбільше запам'ятали його за роллю Сальваторе "Біг Пуссі" Бонпенсьєро у культовому серіалі "Клан Сопрано". Тіло артиста виявив його близький товариш Стівен Вілляно. Пасторе не виходив на зв'язок із рідними та друзями упродовж трьох днів, тому чоловік вирішив особисто провідати актора, пише видання Deadline.

Вінсент Пасторе помер у 80-річному віці

Рятувальники Нью-Йорка, які прибули на виклик у суботу близько 14:30 за місцевим часом, лише констатували смерть. Наразі поліція проводить стандартну перевірку, аби встановити всі обставини події.

Офіційного висновку про причини трагедії поки немає, однак видання Deadline зазначає, що актор імовірно помер уві сні.

Помер Вінсент Пасторе – що відомо про актора / Фото Getty Images

Що відомо про Вінсента Пасторе

Вінсент Пасторе здобув популярність завдяки ролі близького друга Тоні Сопрано в перших сезонах "Клану Сопрано". Харизматична зовнішність та яскравий тембр голосу зробили його одним із найвпізнаваніших виконавців ролей італо-американських гангстерів у кінематографі.

За свою тривалу кар'єру Пасторе знявся у десятках популярних стрічок та телепроєктів. Глядачі чудово знають його за роботами у фільмах "Грошовий поїзд", "Блакитноокий Мікі", "Револьвер", "Якось у Брукліні", а також за участю в серіалі "Усі ненавидять Кріса".

Актор залишався активним у професії до останніх днів. Вже 8 серпня 2026 року в американський прокат виходить кримінальний трилер "Погані новини на порозі", де Пасторе зіграв одну зі своїх останніх ролей.

Раніше стало відомо про смерть легендарної співачки Бонні Тайлер, яка виконала хіт Total Eclipse of the Heart.