Рудий любитель лазаньї повертається: вийшов трейлер мультфільму "Гарфілд"

Оприлюднено перший трейлер анімаційного фільму, що розповідає історію пригод рудого кота Гарфілда та його господаря Джона Арбакла. Анімаційна стрічка так і називається "Фільм про Гарфілда".

Картина вийде на екрани 24 травня 2024 року. А поки дізнайтесь, що очікує вас у перезапуску популярного мультфільму.

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Гарфілд є приквелом до культової комедії "Гарфілд" 2004 року

Мультфільм заснований на коміксах Джима Девіса. Хоча фільм отримав розходження у відгуках критиків, це не завадило йому досягти комерційного успіху. З приблизним бюджетом у 50 млн доларів стрічка зібрала понад 200 млн доларів в касах кінотеатрів.

Трейлер обігрує деякі ключові риси котика

Його пристрасть до лазіння та контроль, який він має над Джоном. Крім докладного опису того, як він уперше зустрів свою людину, фільм розповість історію про те, як життя Гарфілда перевертається з ніг на голову, коли він дізнається, Вік (Семюел Л. Джексон), все ще живий і блукає світом як залізничний кіт. На перший погляд, життя Гарфілда, собаки Оді та Джона в їхньому комфортному будинку, виглядає дуже приємно і зовсім безтурботно. Але коли Гарфілд і Оді опиняються далеко від дому і губляться, їхні шляхи несподівано перетинаються з Віком, тоді вуличні інстинкти цього сивого старого кота стають єдиним чинником, що може привести їх назад до Джона.

"Фільм про Гарфілда": дивіться онлайн трейлер фільму

Гарфілда озвучить зять Арнольда Шварценеггера

Навколо актора Крісса Пратта точились суперечки навколо його участі у фільмі. І вже заплямували його репутацію через особисті та політичні погляди актора за кадром. Наприклад, його суворе ставлення до виховання дітей викликало обговорення, також йому приписували расистські коментарі в соцмережах, і нагадували про його зв'язок із церквою Гіллсонг. Ця церква була предметом осуду від знаменитостей, таких як Елліот Пейдж, через приниження та образи в адресу ЛГБТ-спільноти.

Я ходжу до церкви, яка відкриває свої двері абсолютно для всіх. Я людина, яка вважає, що кожен має право любити того, кого хоче, незалежно від осуду ближнього,

– відповів він хейтерам.

Попередня роль Крісса Пратта в озвучці фільму "Супер Маріо Бразерс" отримала критику за те, що його голос був надто схожий на його звичайний тембр. Трейлер "Гарфілда" також наводить на подібні зауваження.

Мультфільм також озвучили: Семюел Л. Джексон, Ніколас Голт, Бретт Гольдштейн і Ганн Воддінгем. Режисером фільму виступив Марк Діндал.