З українським дубляжем: на Netflix вийшла друга половина 3-го сезону "Бріджертонів"

13 червня всі прихильники "Бріджертонів" завмерли в очікуванні, оскільки вийшла друга частина третього сезону серіалу. Перші чотири серії цього сезону глядачі мали змогу побачити ще 16 травня.

У новій частині глядачі зможуть дізнатися більше про подальший розвиток подій, які розгортатимуться у світі "Бріджертонів". Продюсери обіцяють нові сюжетні повороти, захопливі інтриги та драматичні моменти, які не залишать нікого байдужим.

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Про що буде продовження 3-го сезону

До фіналу третього сезону "Бріджертонів" залишилося всього чотири епізоди, тому романтична подорож Пенелопи та Коліна триває, хоча їхній шлях буде нелегким. Глядачі побачили лише половину еволюції їхніх стосунків, і попереду на героїв чекають складні випробування та важливі зміни, які визначать їхнє майбутнє.

За словами актриси, яка грає роль Пенелопи, попереду на героїв чекають складні випробування. Одним із головних випробувань буде подвійне життя Пенелопи. Адже, як тільки лондонська верхівка потрапляє в черговий скандал, леді Віслдаун вже готова про це написати.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер третього сезону

Крім того, розвиток стосунків між Пенелопою та Коліном може ускладнитися через Елоїзу Бріджертон, яка раніше була найкращою подругою Пенелопи та знає її великий секрет. У нових епізодах ми дізнаємося, як складуться стосунки Пенелопи з Елоїзою після розкриття таємниць і чи зможуть вони відновити свою дружбу.

Глядачі можуть очікувати багато несподіваних поворотів і нових розкриттів у цих сюжетних лініях.

Про що були попередні сезони серіалу

Кожен сезон серіалу "Бріджертони" пропонує глядачам нову історію кохання одного з членів великої родини. У першому сезоні глядачі мали змогу насолоджуватися романом між Дафні Бріджертон і герцогом Саймоном. Другий сезон фокусувався на стосунках найстаршого брата родини, Ентоні Бріджертона, з міс Кейт Шармою, яка стала дамою його серця.

У третьому сезоні центральними героями стали Колін Бріджертон та Пенелопа. Їхня історія розкривається перед глядачами прямо зараз. Тому годі гаяти часу, переглядайте серіал на Netflix.