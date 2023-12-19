Вийшов трейлер першого в Україні фільму про смертну кару – "Ля Палісіада"

Новий трейлер іронічного детективу "Ля Палісіада", що висвітлює українські 90-ті поза рамками російських наративів, вже доступний для перегляду. Це перша кінострічка, яка розкриває тему смертної кари в Україні.

Дізнайтесь в матеріалі, про що буде довгоочікувана стрічка, хто знімався у фільмі, а також, що каже режисер про роботу над кінокартиною.

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"Ля Пасіліада": про що буде фільм

Дія у фільмі розгортається у 1996 році, за 5 місяців до введення мораторію на смертну кару. У центрі сюжету знаходяться два старих приятелі – детектив міліції та судовий психіатр, які об'єднують зусилля для розслідування вбивства свого колеги. Ці ж герої виявляють стару закоханість до вдови загиблого. Поглиблюючись у заплутану справу та відновлюючи забуті спогади, вони творять майбутнє, в якому їхні діти успадкують нереалізовані прагнення батьків.

"Ля Пасіліада": дивіться онлайн трейлер фільму

Я не хотів робити фільм про 90-ті. Я хотів поговорити про сучасність, в якій ми опинилися. Ми хотіли створити відчуття 90-х, які лишили свій суттєвий відбиток на декількох поколіннях. Фільм може здатися складним, але він простий і місцями навіть смішний,

– сказав режисер, Філіп Сотниченко.

"Ля Пасіліада": робота над фільмом

Протягом 5 років тривала робота над фільмом. Автори намагались відтворити атмосферу епохи, стиль зйомок, костюми, декорації та навіть характери персонажів, виходячи із архівних матеріалів. Для зйомок використовувалася техніка, що була актуальною в той час, а унікальний одяг шукали у секонд-хендах, домашніх гардеробах та у музеях МВС.

Серед акторського складу: Андрій Журба, Новруз Пашаєв, Олександр Пархоменко, Валерія Олейнікова, Олена Мамчур, Олександр Малєєв, Степан Барабаш, Сергій Лузановський, Олександр Мавріц, а також відомі українські художники Ярема Малащук та Сана Шахмурадова.

Прем'єра в Україні відбудеться 11 січня 2024 року.