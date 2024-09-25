Війна в Україні очима іноземців: "Вавилон'13" представив трейлер фільму про легіонерів ГУР

Команда документалістів "Вавилонʼ13" презентувала трейлер фільму "Одного літа в Україні". Стрічка покаже тренування та виконання бойових завдань іноземними добровольцями.

Головні герої фільму "Одного літа в Україні" (Summertime in Ukraine) – бійці підрозділу Міжнародного легіону Головного управління розвідки МО України, пише Кіно 24. Вони виконують бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту.

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Команда "Вавилону'13" розповіла, що у центрі сюжету фільму – військовослужбовці з різних куточків світу. Це воїни з Великої Британії, Німеччини, Фінляндії, Австралії та США. Після 24 лютого 2022 року вони вирішили стати на захист України та долучилися до служби у ГУР.

У фільмі показують кадри з підготовки військових, їхніх тренувань на полігоні, роботу на фронті та роздуми про життя і війну в Україні.

"Одного літа в Україні": дивіться трейлер онлайн

Про що сюжет фільму "Одного літа в Україні"

У фільмі розповідають історію кількох добровольців. За час служби, навчання, роботи й відпочинку вони стають вірними друзями. Та згодом настає час, коли легіонерам доводиться пройти випробування їхньої сміливості та вмінь.

Спекотне літо минає зовсім непросто, а шалений темп тренувань і служби вдається витримати не всім. Та надалі іноземцям доводиться вирушити на фронт, звідки доходять звістки про наступ російських окупантів.

Повнометражний документальний фільм "Одного літа в Україні" вийде на широких екранах вже восени цього року.