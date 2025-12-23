Не "Сам удома": фільм з Маколеєм Калкіним, який ви обожнювали в дитинстві

Американський актор Маколей Калкін найбільш відомий за фільмами "Сам удома", які чимало людей передивляються щороку у період новорічно-різдвяних свят. Історію про Кевіна МакКалістера обожнюють і діти, і дорослі.

Маколей Калкін зіграв головну роль у ще одному цікавому фільмі – "Володар сторінок", який вийшов у далекому 1994 році. Упевнені, що серед наших читачів є ті, що обожнювали цю стрічку у дитинстві, пише 24 Канал.

Про що фільм "Володар сторінок"?

Рейтинг IMDb: 6.2/10

Через шторм Річард Тайлер змушений ховатися у бібліотеці. Бібліотекар Містер Дьюї намагається дати хлопчику книгу, проте йому потрібен лише телефон. Перш ніж головний герой встигає зателефонувати батькам, він підковзується, вдаряється головою і непритомніє. Коли Річард прокидається, то опиняється у казковій країні. Там живуть відомі літературні персонажі, а на хлопчика чекають неймовірні пригоди.

"Володар сторінок": дивіться онлайн трейлер фільму

Окрім Маколея Калкіна, до створення фільму долучилися Крістофер Ллойд, Вупі Голдберг, Патрік Стюарт, Леонард Німой, Френк Велкер, Ед Беглі молодший та Мел Гарріс. Режисерами стрічки виступили Джо Джонстон, Піксот Хант і Гленн Чайка, а спродюсували її Девід Кіршнер і Пол Герц.

