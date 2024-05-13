Відомий український актор розповів, як померла його мама: "Її просто не встигли врятувати"

Відомий український актор В'ячеслав Довженко поділився історією, як його мати померла, залишивши його напівсиротою. Актор сказав, що втратив близьку людину, коли йому було лише півтора року.

Мати Довженка померла під час пологів. Вона мала вроджену ваду серця, тому лікарі рекомендували не ризикувати вагітністю, проте жінка вирішила народити свого сина.

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В'ячеслав Довженко розповів про смерть мами

Після пологів стан матері Довженка погіршився, і медики не встигли врятувати її.

У моєї мами була вада серця. Стояло питання, чи народжувати мене. Вона обрала народжувати. Від всіх приховала, що вона настільки хвора. Її просто не встигли врятувати, враховуючи радянську медицину тогочасну. Коли мені було півтора року її просто не стало,

– розповів Довженко.

Інтерв'ю В'ячеслава Довженка: дивіться відео онлайн

Актор пригадує, тоді на руках у батька його і бабусі з дідусем лишилися він і його старший брат Вадим

Довженко також зазначив, що ніхто не може замінити його маму, але вони з братом не були позбавлені уваги. Виховували їх батько, бабуся та дідусь. Крім того, тато актора намагався знову одружитися, щоб забезпечити своїм синам материнську опіку.

"Дуже багато вклали у нас виховання і бабуся, і дідусь, і батько. Це я жартую, що він любив одружуватися, бо в нього було досить багато жінок. Насправді він шукав нам маму постійно. Для нього було важливо, щоб у нас був контакт, а вже потім він думав про себе", – сказав актор.

Хто такий В'ячеслав Довженко

В'ячеслав Довженко – український актор, якого впізнають та шанують як в театрі, так і в кіно. Його обожнюють за вміння втілювати абсолютно різні ролі.

З 1998 року артист захоплює глядачів на сцені. Ви його зможете побачити у виставах "Київського вільного театру" та Київського академічного драматичного театру на Подолі. У творчому портфоліо Довженка безліч незабутніх ролей. Він був відзначений кількома нагородами на міжнародних фестивалях за виступ у спектаклі "Діалог самців".

А у кіно актор почав зніматися ще в 90-х роках, але справжню популярність він здобув завдяки ролі Петра Першого в історичному фільмі "Молитва за гетьмана Мазепу". Прем'єра стрічки відбулася на Берлінському кінофестивалі. Хоча фільм отримав змішані відгуки від критиків, для В'ячеслава це була важлива роль, що відкрила йому дорогу до кінокар'єри.