Разом вже 12 років: племінник Сумської вперше розповів про стосунки з зіркою "Перших ластівок"

Український актор В'ячеслав Хостікоєв, відомий за роллю у комедії "Скажене весілля 3", розповів, що вже 12 років перебуває у стосунках. Його партнерка – актриса Анастасія Рула, з якою він грає на одній сцені в київському театрі імені Івана Франка.

Цікаво, що актор називає кохану дружиною, проте вони поки не розписані. Водночас живуть разом вже близько шести років.

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Стосунки Хостікоєва та Рули

Познайомилися В'ячеслав та Анастасія на першому курсі, коли стали партнерами для етюду. Попри те, що їхня робота видалася не надто успішною, це стало початком романтичних стосунків акторів.

Настя засмутилася й обійняла мене. Я так: "Ах" і все і я зрозумів, що я закохався. І все. Я почав бігати за нею. Були там різні історії, ми сходились, розходились. Але після того моменту, як ми зійшлися вдруге, все – я її вже не відпускав,

– поділився Хостікоєв.

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Актор зізнався, що наразі пара не перебуває в офіційному шлюбі. За словами Вячеслава, йому достатньо того, що вони з Анастасією поруч. Водночас якщо дівчина захоче, то чоловік готовий розписатися "хоч завтра".