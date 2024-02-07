Вихід з оточення та життя після травми: військовий В'ячеслав Смислов став героєм відео

Минулого року компанія FAVBET проводила акцію "Кіберпанк 2023" на підтримку ЗСУ: закуповували дрони, антидронові рушниці та тепловізори. Фінальним проєктом акції стали "Люди майбутнього", в межах якого FAVBET профінансував встановлення сучасного біонічного протеза одному з пацієнтів львівського центру UNBROKEN. Ним став 31-річний військовослужбовець з Маріуполя В'ячеслав Смислов.

Знімальна група видання Sportarena на чолі з журналістом Микитою Дмитруліним зустрілася з Вячеславом та його дружиною Русланою, щоб записати їхню історію, в якій, не зважаючи на всі випробування війни, головним мотивом залишаються кохання, взаємна підтримка та віра у щасливе майбутнє.

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В'ячеслав – український військовослужбовець та батько трьох дітей

Чоловік народився та виріс у Маріуполі, у 2015-му приєднався до лав ЗСУ, щоб захищати рідне місто від російської навали. Повномасштабне вторгнення В'ячеслав зустрів вже як демобілізований, однак в перший же день вивіз дружину та дітей до Умані та повернувся, аби знову стати до зброї.

Утім, у той час Маріуполь вже був в оточенні, тому чоловіку довелось два тижні переховуватись у сусідній Розівці, а потім – разом зі знайомим виїжджати через ворожі блокпости на підконтрольну Україні територію.

В'ячеслав – учасник бойових дій та має татуювання тризуба на грудях, а це в очах російських окупантів смертельний вирок. Пройти кілька ворожих блокпостів допомогла кмітливість, вдача та, на думку самого чоловіка, втручання вищих сил.

Те, що виїхав та ніде, як інших, не змусили зняти футболку – Боже диво, інакше не скажеш,

– розповідає він.



В'ячеслав Смислов / Sportarena

В'ячеслав отримав поранення від російського дрона

Після виїзду з окупованих територій В'ячеслав був штурмовиком у 28-й бригаді, з нею – серед перших увійшов в Херсон, а пізніше – стримував "вагнерів" на бахмутському напрямі, де й отримав поранення від ворожого дрона. Як наслідок – численні травми та втрата лівої руки нижче ліктя.



В'ячеслав Смислов / Sportarena

Після тривалої реабілітації потрапив до центру UNBROKEN, де йому запропонували отримати біонічний протез за підтримки компанії FAVBET. Сьогодні таких протезів в Україні всього 20.

Зараз В'ячеслав повернувся до мирного життя та разом з дружиною займається вихованням дітей. Однак мріє повернутись на поле бою, щоб зустріти перемогу з побратимами.

Слава Смислов – справжній кіборг, і для мене особисто – приклад великої незламності,

– каже Микита Дмитрулін.

Історія В'ячеслава Смислова: дивіться онлайн відео