До уваги поттероманів: Warner Bros Discovery оголосила дату виходу серіалу про Гаррі Поттера
Джерело:Variety
Генеральний директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав підтвердив довгоочікуваний вихід серіалу про Гаррі Поттера. Перший сезон можна буде подивитись вже у 2026 році.
Наразі продюсерська команда веде переговори з кількома різними сценаристами, щоб визначити, хто очолить франшизу. Після цього розпочнеться кастинг акторів.
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Warner Bros. Discovery випустить серіал про Гаррі Поттера
Всього заплановано сім сезонів стрічки. Кожен з ких буде екранізацією окремої книги Джоан Роулінг, що обіцяє новий захопливий спосіб зануритися в чарівний світ Гаррі Поттера. Серіал з'явиться на стрімінговому сервісі Max.
Ми провели деякий час із Джоан та її командою. Обидві сторони просто раді відродити цю франшизу. Наші розмови були чудовими, і ми були дуже раді тому, що нас чекає попереду. Нам не терпиться поділитися десятирічними новими історіями з шанувальниками Max по всьому світу,
– повідомив Девід Заслав.
Продюсерська команда наразі займається пошуком сценариста. Водночас про те, чи зніматимуться у кінострічці Деніел Редкліфф, Емма Вотсон і Руперт Ґрінт поки не розголошують.
Анонс серіалу про Гаррі Поттера: дивіться відео онлайн