"Я, Ніна" вийде в кінотеатрах у вересні: все, що варто знати про фільм

На великі екрани українських кінотеатрів стрічка "Я, Ніна" вийде 7 вересня. Ця картина є екранізацією особистої історії відомої телеведучої та журналістки Яніни Соколової.

Саме вона є авторкою ідеї фільму, прототипом головної героїні Ніни Сокіл, а також виступила однією з продюсерів, разом із Юлією Сінькевич. Режисерське крісло посіла Марися Нікітюк, відома за фільмом "Коли падають дерева" — учасницею Берлінале та найкращим дебютом 2018 року за версією Національної премії кінокритиків Кіноколо.

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"Я, Ніна": все, що треба знати про фільм

Головна героїня картини — Ніна Сокіл, сильна особистість, красива та успішна телеведуча. Її життя було сповнене всім, про що тільки можна мріяти: коханням, професійним ростом та безліччю прихильників. Але одного дня негайна фатальна новина ламає її ідеальний світ, знищуючи все, чого зірка досягала стільки років. Саме ця перешкода змушує її задуматися про свою справжню сутність і зрозуміти, що дійсно має найбільше значення у житті.

У ролі головної героїні дебютувала психологиня, блогерка і акторка Ксенія Хижняк. До неї приєдналися Олексій Тритенко, який відомий своїми ролями у фільмах "Мирний-21" та "Я працюю на цвинтарі" та зараз служить у ЗСУ, Максим Панченко, який відзначився у фільмі "Червоний. Без лінії фронту", а також Ігор Колтовський, відомий за ролями у стрічках "Погані дороги", "І будуть люди" та "Червоний".

Ксенія Хижняк / Артхаус Трафік

Над картиною працювала зіркова команда кінематографістів:

Оператор-постановник – володар "Срібного ведмедя" Берлінале Сергій Михальчук ("Довбуш", "Дике поле", "Поводир"), який з початком повномасштабного вторгнення став військовослужбовцем. Нещодавно про нього вийшла документальна стрічка "Культура vs Війна".

Композитор – один із найзатребуваніших професіоналів в українському кіно Антон Байбаков, який має досвід роботи над фільмами "Залізні метелики", "Віктор_Робот", "Брама".

Режисер монтажу – Іван Банніков ("Люксембург, Люксембург", "Земля блакитна, ніби апельсин", "Коли падають дерева"), який також долучився до лав ЗСУ.



Світова прем’єра картини відбулася на Tallinn Black Nights Film Festival, який займає своє чесне місце у переліку 15 найпрестижніших кінофестивалів у світі. Також фільм був представлений на другому за обсягом та значущістю кінофестивалі Німеччини — Filmfest München. "Я, Ніна" був фільмом-відкриттям міжнародного кінофестивалю Миколайчук OPEN, на якому відбулася українська прем’єра картини. Показ завершився 10-хвилинними оваціями.

Ксенія Хижняк / Артхаус Трафік