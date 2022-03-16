Я повністю підтримую бойкот російського кіно, – директор Київського кінофестивалю "Молодість"

Напередодні організатори київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" звернулися до світової спільноти із закликом бойкотувати російський кінопродукт. Директор кінофестивалю Андрій Халпахчі розповів, чому він вважає необхідним бойкот не лише російського кіно.

Про своє ставлення до російського кінематографу, режисерів, акторів, культурних діячів Халпахчі розповів у інтерв'ю виданню Variety. Він наголосив, що російський кінопродукт необхідно бойкотувати, а відповідальність "російської інтелігенції" повинна бути колективною.

До теми Київський кінофестиваль "Молодість" закликав до бойкоту російського кінематографа

Я повністю підтримую повний бойкот російського кіно незалежно від громадянської позиції деяких режисерів. Нещодавно один відомий російський критик написав дуже хорошу статтю про колективну відповідальність російської інтелігенції, зокрема й кінематографістів. А колективна відповідальність тягне за собою колективну відплату,

– розповів директор фестивалю.

Він також зазачив, що поважає таких режисерів, як Олександр Сокуров, Андрій Звягінцев та багато інших, чиї самотні голоси мовили проти російської пропаганди. Водночас Халпачі наголошує, що їх голосів було замало, і сьогодні світ спостерігає велику трагедію українського народу.

Серед іншого він зауважив, що в останні роки фестиваль "Молодість" повністю відмовився від російських фільмів у своїй програмі.

"На торішньому фестивалі Канна я не потис руку своєму старому другу, директору Московського кінофестивалю Кирилу Разлогову на фестивальній вечері режисерів. Після його смерті я відчував докори сумління, але сьогодні я переконаний, що його участь в організації кінофестивалю в Криму та мовчазна підтримка політики Путіна сприяли тому, що відбувається зараз. І кров убитих дітей в Україні також на його совісті", – зазначив Андрій Халпахчі.

На думку Халпахчі, єдиний спосіб змінити фашистський режим путінської Росії – це повна ізоляція російського суспільства, російської культури та спорту.

Якщо Росія називає криваву війну в Україні, що веде до геноциду українців, спецоперацією, я дозволю собі зіронізувати: це не санкції проти російських кінематографістів, це хірургічна операція з порятунку російського кіно. Ось чому я знову закликаю до повного бойкоту російського кіно,

– підбив підсумок Халпахчі.

Тим часом вже 51-й фестиваль "Молодість" перенесли через війну, яку Росія розв'язала в Україні. Раніше він мав пройти з 28 травня по 5 червня.