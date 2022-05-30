Я вирішив йти на війну, коли дізнався, що його вбили, – актор "Мирного-21" Девізоров про Пашу Лі

Максим Девізоров, який нещодавно одружився з коханою під час війни, повернувся до служби в ЗСУ. Актор розповів про знайомство з Ахтемом Сеітаблаєвим, Пашу Лі та українське кіно після перемоги.

Актор прокоментував слова Сеітаблаєва про те, що стрічка "Мирний-21" стала пророчою. Він доповнив, що Росія вже не перший десяток років хоче нас знищити. За його словами, росіяни знову і знову роблять нові спроби.

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Максим Девізоров про Пашу Лі та українське кіно

Максим Девізоров розповів про знайомство з Ахтемом Сеїтаблаєвим. "Ми познайомилися під час роботи над фільмом "Номери" за сценарієм Олега Сенцова, який теж зараз на передовій", – сказав він.

Пашка, я дуже скучаю за ним. Я навіть остаточно вирішив йти служити, коли дізнався, що Пашку вбили. Для мене це був такий удар, я і досі не можу оговтатися. Коли о 9 ранку хвилина мовчання, я завжди думаю про нього, молюся. Бо він був надзвичайною людиною,

– сказав він.

Крім цього, Девізоров зізнався, що якби не ця грь*бана русня, то нічого б цього не було".

Актор з усмішкою на обличчі згадав, як Паша на знімальний майданчик приносив солодощі, які сам пік, і називав їх "пашалішкі". "Це така деталь, яка дуже добре характеризує те, яким він був. Це світла людина кохання", – розповів він.

Наприкінці актор поділився, яким бачить розвиток українського кіно. Він також сказав, що чимало акторів вступили до лав ЗСУ та тероборони.

Я думаю, що після перемоги дуже багато воїнів, солдатів стануть акторами. Тому що тут є такі персонажі, такі герої! Нам дійсно є про кого розповідати та кого знімати. Я чекаю, що українське кіно рухатиметься вперед,

– зазначив він.

Максим Девізоров в програмі "Зірковий шлях": дивіться відео

Що відомо про Пашу Лі

Український актор кіно та дубляжу Павло Лі загинув від куль окупантів 6 березня під Ірпенем, на 11-й день війни. Йому було лише 33 роки.

Українській публіці Павло Лі відомий завдяки фільмам "Штольня", "Звичайна справа", "Тіні незабутих предків", "Правило бою", "Зустріч однокласників". Окрім кіно, знімався у рекламі, брав участь у шоу "Фабрика зірок-3".

Нагадаємо, нещодавно 26-річний кіноактор "Перших ластівок" та "Мирного-21" Максим Девізоров одружився з колегою Світланою. Більше про весілля закоханої пари читайте за посиланням.