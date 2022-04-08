Я вважаю їх боягузами, – актор "Дизель Шоу" Дмитро Танкович розповів, що думає про росіян

Український та білоруський телеведучий та актор Дмитро Танкович поділився, що думає про російську націю. Шоумен зневажає усіх росіян та називає їх боягузами.

Дмитро Танкович зараз перебуває у Європі з програмою "Доброго вечора, ми з України", виступає на благодійних концертах. Після повномасштабного вторгнення росіян, він більше не спілкується зі знайомими з Росії.

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Телеведучий Дмитро Танкович розповів, що думає про росіян

В інтерв’ю "Зірковий шлях" він розповів, що найбільше хоче повернутися до Києва. За його словами, краще чути сирени у Києві, ніж бути у Варшаві та відчувати сором.

Танкович сказав, що у нього були знайомі у Росії, однак вони не хочуть нічого чути про війну.

У мене були деякі знайомі в Росії. Були. Тому що коли почалася війна, я зрозумів, що вони нічого не хочуть чути, вони боягузливі. І я можу зараз сказати – я зневажаю цю націю, я зневажаю росіян, тому що я вважаю їх трусами,

– заявив Танкович.

Крім цього, ведучий не засуджує колег, які виїхали з України, тікаючи від війни. За його словами, це не правильно. "Їх не можна називати ворогами, кожен допомагає, як може. Я знаю багатьох, які допомагають закордоном", – сказав він.

Також ведучий розповів про рідну Бучу і про те, як евакуйовував звідти свою родину: "24 лютого я зібрав родину і вивіз їх до Польщі".