Як гра в шахи врятувала в’язня: фільм "Хід Короля" за Стефаном Цвейгом вийде у грудні

Українська прем’єра фільму відбулася в межах фестивалю "Нове німецьке кіно". В українських кінотеатрах стрічка "Хід короля" за мотивами світового бестселера Стефана Цвейга вийде 9 грудня.

"Хід короля" – це історія протистояння людини й системи, яка поєднує в собі історичну драму з психологічним трилером. Фільм знятий за мотивами останнього й найвідомішого твору знаменитого австрійського письменника Стефана Цвейга "Шахова новела". Про це нам повідомила компанія Артхаус Трафік.

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Весна, 1938 рік. Йозеф намагається покинути окуповану нацистами Австрію, але потрапляє під арешт. Зачинений в окремій камері, він зовсім втрачає зв’язок зі світом. Та одного разу йому вдається вкрасти в тюремників книгу про шахи. Гра стає для нього визволенням.



Кадр з фільму "Хід короля" / Фото пресслужби Артхаус Трафік

Що відомо про режисера стрічки

Місце в режисерському кріслі посів Філіпп Штьольцль – режисер кліпів Rammstein, Мадонни, Міка Джаггера та The Rasmus, а також багатьох оперних постановок. У Німеччині він вважається майстром глядацького кіно. Серед його робіт – біографічна драма "Ґете!", в якій німецький класик поставав не сивим старцем, а юним красенем, і "Лікар. Учень Авіценни" про пригоди середньовічних лікарів.

Акторський склад фільму

Акторський склад фільму охоплює німецьких знаменитостей нашого часу. Головну роль виконав Олівер Масучі, зірка Netflix-серіалу "Пітьма" та фільмів "Робота без авторства" і "Як Гітлер вкрав рожевого кролика". У ролі головного антагоніста – Альбрехт Шух – подвійний призер тогорічної Німецької кіноакадемії (за головну роль у "Берлін Александерплац" та другорядну в "Руйнівниці системи"). Також у ролях володарка "Срібного ведмедя" Берлінале Бірґіт Мініхмайр ("Парфюмер: Історія одного вбивці", "Три дні з Ромі Шнайдер") і Самуел Фінці ("Спокусник").

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Нагороди картини "Хід короля"

У себе на батьківщині "Хід короля" вже встиг стати гітом: так, у колекції нагород фільму – призи Баварської кінопремії за Найкращу акторську гру (Олівер Масучі) та Найкращий продакшн. Фільм здобув сім номінацій на Німецьку кінопремію та став лауреатом у категорії "Найкращий дизайн костюмів".

"Хід короля" 2021: дивіться трейлер