Як працює на Каннському фестивалі Український павільйон

Українське кінопредставництво в рамках кіноринку 74-го Каннського міжнародного кінофестивалю працюватиме до 17 липня. Національний павільйон, що відкрився під традиційним слоганом #UkraineIsYourDestination, приймає перших гостей – журналістів, фестивальних відбірників та українських учасників кінофестивалю та кіноринку.

В Національному павільйоні України, що розташований біля головного Фестивального Палацу, представлена інформація про учасників, стан і досягнення українського кіноринку, професійні можливості для кіновиробництва та переваги копродукції з українськими партнерами.

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Надзвичайно вдячна українській кіносфері за партнерство та об'єднання зусиль в організації роботи цьогорічного Національного павільйону на кіноринку в Каннах. Україна має значний потенціал міжнародного співробітництва у кіновиробництві: впевнена, що наша стала присутність на міжнародних кінофестивалях та ринках зміцнить та посилить цей розвиток,

– сказала голова Держкіно Марина Кудерчук.



Український павільйон в Каннах / Фото Держкіно

У рамках роботи Національного стенду заплановані зустрічі українських продюсерів з іноземними кіновиробниками, фестивальними відбірниками, представниками фондів та кінокомісій, дистрибуторами всього світу. Робоча група Українського національного павільйону вже провела перші зустрічі: зокрема, відбулись перемовини щодо організації спільних індустрійних заходів із німецьким фестивалем Mannheim Meeting Place.

Український павільйон на Канському фестивалі працює в якості посольства України у кінематографічному світі 15-й рік поспіль. Якщо перші роки ми соромилися, що жодного українського фільму не було в офіційній програмі, то останні роки ми з гордо піднятою головою можемо пишатися, що Україна представлена в Каннах кожного року,

– керівник команди павільйону Андрій Халпахчі.



Український павільйон в Каннах / Фото Держкіно

Нагадаємо, на Каннському кінофестивалі Україна представлена фільмом Елі Ґраппа "Ольга" (2021), знятим в Україні за участі кінокомпанії Pronto Film, що відібраний до конкурсної програми "Тиждень критики" (La Semaine de la Critique), та документальною стрічкою Сергія Лозниці – "Бабин яр. Контекст" (2021) у програмі Спеціальних показів.

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10 липня в рамках Національного павільйону відбудеться презентація 2021 Incentives and Locations: Discover Ukraine, на якій представлять конкурентні переваги України, виробничі потужності, професійні кадри та унікальні локації для зйомок у країні, які можуть забезпечити найвищі стандарти продакшену. Гості дізнаються про особливості державної підтримки та як наразі працює система кешрібейтів.

Також у рамках кіноринку будуть представлені два проєкти:

Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада" , запрошений на заходи Goteborg Film Fund;

, запрошений на заходи Goteborg Film Fund; Жанни Озірної "Нижній горизонт", який матиме презентацію в рамках Co-Production Day від Marché du Film.



Український павільйон в Каннах / Фото Держкіно

Цьогоріч Marché du Film IFFR Pro у співпраці з кіноринком CineMart International Film Festival Rotterdam – IFFR для One-to-one зустрічей відібрав усього 6 європейських продюсерів, серед яких – продюсер фільму "Нижній горизонт" Ірина Ковальчук, яка і представить повнометражну дебютну стрічку Жанни Озірної.

Дизайн українського павільйону розробила та втілила студія BelkaStrelka.