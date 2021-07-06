Цьогоріч Україна представлена двома стрічками на Каннському кінофестивалі. На Тижні критики за пальмову гілку боротиметься в основній конкурсній програмі ігровий фільм режисера та сценариста Елі Ґраппа "Ольга", який створили за участі української кінокомпанії Pronto Film. Тоді як в програмі Спеціальних показів бере участь документальний фільм Сергія Лозниці "Бабин яр. Контекст" виробництва української кінокомпанії ATOMS & VOID.

Не пропустіть Українські фільми, які вразять Каннський фестиваль у 2021 році

7 українських стрічок, які були нагороди у Каннах

1. "Квітуча Україна" Михайла Слуцького

Рік: 1951

Спеціальний приз журі за короткометражний фільм

Офіційний конкурс короткометражних фільмів

Фільм документального характеру розповідає про розвиток народного господарства, науки, культури України. Звісно, що фільм було представлено від Радянського Союзу. У фільмі також показали працю шахтарів, металургів, трудівників сільського господарства. У стрічці зафіксовані види українських міст: Києва, Дніпропетровська, Запоріжжя, Кадіївки, Львова, Одеси, Сталіно (тепер Донецьк), Ужгорода, Харкова. Використано також документальні унікальні кадри зруйнованих промислових підприємств Донбасу періоду Другої світової війни.

2. "Холодний березень" Ігора Мінаєва

Рік: 1988

Спеціальний приз фестиваль, приз критики

Двотижневик режисерів

Історія фільму розвивається у невеликому провінційному містечку, де знаходиться професійно-технічне училище. Багатьох учнів малого міста пов'язує небажання вчитися та проблеми з законом. Але директор училища Андрій Шиленко дуже піклується про своїх учнів. Тож він розуміє дітей, які потребують його турботи, адже він бачить в них людей зі складним емоційним світом. Він знає про їх непрості долі та небайдужий до них.

3. "Лебедине озеро. Зона" Юрія Іллєнка

Рік: 1990

Приз Міжнародної федерації преси, Нагорода Молодості за найкращий закордонний фільм

Двотижневик режисерів

За три дні до завершення свого терміну ув'язнення з в'язниці втікає чоловік. Він переховується у старому пам'ятнику "Серп і молот", де його знаходить жінка. Між ними загорається кохання. Але доля приводить його знову до ув'язнення. Випадок скеровує так, що він знаходиться за крок до смерті, але охоронець дає свою кров заради його життя. Ситуація ускладнюється, адже ватажки в'язниці не приймають урятованого товариша до своїх лав, бо в ньому тече кров "собаки".

"Лебедине озеро. Зона": дивіться уривок фільму

4. "Подорожні" Ігора Стрембіцького

Рік: 2005

Міжнародна назва: Wayfarers

Золота пальмова гілка за короткометражний фільм

Офіційний конкурс короткометражних фільмів

Для Фільмування свого психологічного фільму Стрембіцький обрав особливу київську частину міста– Будинок ветеранів та психоневрологічний диспансер, у якому доживають роки самотні та немолоді актори. Фільм з дивним для багатьох устроєм.

"Подорожні": дивитись короткометражний фільм

5. "Крос" Марини Вроди

Рік: 2011

Золота пальмова гілка за короткометражний фільм

Офіційний конкурс короткометражних фільмів

За визначенням самої режисерки, "Крос" – це спогади авторки про уроки з фізкультури, а разом з цим і привід подумати: а куди ж все-таки біжить Україна?Отже, стрічку слід сприймати метафорично.

Це – сучасний фільм. Діти біжать крос. Я так само його бігала в школі, потім в інституті, а зараз я розповідаю, як ми його бігли і як всі ще бігтимуть. Така якась поетична штука. Її важко перекладати. Тобто є якісь внутрішні рухи, є зовнішні. І цей стик мені дуже подобався. Було дуже цікаво, коли ти можеш, використовуючи конкретні образи, створювати абстрактний,

– говорить Марина Врода.

6. "Плем'я" Мирослава Слабошпицького

Рік: 2014

Міжнародна назва: The Tribe

Гран-прі Тижня критиків

Тиждень критиків

Сюжет фільму розповідає про молодого хлопця на ім'я Сергій, який прибуває до інтернату для глухих, де вступає в кримінальне угрупування під назвою "Плем'я". Сергій закохується в дівчину Аню. Важко уявити до чого може привести історія молодих людей. Фільм став першою стрічкою у світі, знятою виключно українською жестовою мовою. Фільм при цьому не має субтитрів, інтертитрів чи закадрового голосу.

"Плем'я": дивитись трейлер фільму

7. "Донбас" Сергія Лозниці

Рік: 2018

Приз за найкращу режисуру

Особливий погляд

Фільм складається з низки епізодів про реалії на окупованих територіях сходу України. Сцени взаємопов'язані між собою за принципом побудови сюжету в фільмі французького режисера Бунюеля, де герой з одного епізоду переходить в інший. Сюжетні лінії уявляють собою реконструкцію справжніх подій, які вже були зафіксовані любительськими відео.

"Донбас": дивіться трейлер фільму

До речі, Сергій Лозниця неодноразово презентував у Каннах свої фільми: "Щастя моє" (2010), "Майдан" (2014), "Лагідна" (2017), "Донбас" (2018).