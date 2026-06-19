Ґрінч може знову повернутись на екрани: розпочалась робота над продовженням сімейної комедії

Розпочалися перемовини щодо сиквелу сімейної комедії "Як Ґрінч украв Різдво", яка вийшла на екрани у 2000 році. Над стрічкою працюють кінокомпанії Universal Pictures та Imagine Entertainment.

До слова, роль улюбленого багатьма Ґрінча знову виконає Джим Керрі. Про це повідомило видання Variety. У цьому матеріалі розповідаємо, що наразі відомо про майбутній фільм.

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Що цікаво знати про сиквел сімейної комедії "Як Ґрінч украв Різдво"?

Стартувала робота над продовженням легендарного фільму "Як Ґрінч украв Різдво", який вийшов у 2000 році та став справжнім хітом. Тоді стрічка вразила касовими зборами, заробивши в прокаті понад 300 мільйонів доларів.

Джим Керрі, який останніми роками рідко з'являється на екранах, готовий знову втілити образ Ґрінча. Актор також хотів би випробувати технологію захоплення руху. Про це він говорив ще у 2024 році.

Якби ми тільки змогли дати раду цьому Ґрінчу. На зйомках мені доводилося сидіти під тонною гриму, через що я заледве міг дихати. Це були справжні тортури. Я тримався лише завдяки думкам про малечу: "Це для дітей. Це для дітей". А тепер, із сучасними технологіями на кшталт захоплення руху, у мене з'явилася б свобода. У цьому світі немає нічого неможливого,

– розповідав Керрі.

У режисерське крісло знову сяде Рон Говард, а продюсером проєкту стане Браян Ґрейзер.

Щоправда, наразі достеменно невідомо, чи побачить сиквел світ, адже переговори щодо його створення ще тривають.