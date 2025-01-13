Красунчик із "Три метри над рівнем неба": як змінився Маріо Касас з моменту прем'єри фільму

Маріо Касас — відомий іспанський актор, який здобув популярність завдяки своїм ролям у багатьох фільмах, серед яких особливо виділяються "Літній дощ" та "Три метри над рівнем неба". Ці картини не тільки принесли йому величезну армію прихильників, а й зробили його справжньою зіркою на міжнародній арені.

Нещодавно в медіа з'явилися чутки про можливе продовження культового фільму "Три метри над рівнем неба". Багато хто з нетерпінням чекає на нові пригоди улюблених персонажів, і питання, чи повернеться Маріо Касас до ролі головного героя, досі залишається відкритим. У матеріалі розповідаємо де зараз і як змінився актор.

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Де зараз і як змінився Маріо Касас

3 грудня 2010 року вийшов фільм "Три метри над рівнем неба", в якому Маріо Касас зіграв головну чоловічу роль. Його робота у стрічці принесла йому велику популярність серед глядачів та кінокритиків. Роль у "Трьох метрах над рівнем неба" стала справжнім проривом у його кар'єрі та забезпечила йому місце серед зірок іспанського кінематографа.

Сьогодні Маріо Касас продовжує активно працювати в кіно та телебаченні, беручи участь у нових проєктах, розвиваючи свою кар'єру і шукаючи нові можливості для самовираження. Його постійна присутність у соцмережах дозволяє фанатам не тільки стежити за його професійними досягненнями, але й ближче познайомитися з особистим життям актора.



Маріо Касас / Фото з інстаграму актора

Цікаво, що Касас зустрічався з головною актрисою фільму "Три метри над рівнем неба" Марією Вальверде, яка виконала роль його коханої в фільмі. Однак у 2014 році їхні шляхи розійшлися.

Як відомо, на сьогодні Маріо Касас є одним із завидних холостяків Іспанії. У червні йому виповнилося 38 років, і він продовжує залишатися однією з найбільш впізнаваних постатей у світі іспанського кінематографа.

Невідомо, яку саме позицію займає Маріо Касас щодо війни в Україні, оскільки актор не робив публічних заяв на цю тему.

Фанати культового фільму "Три метри над рівнем неба" з нетерпінням чекають на новини щодо можливого продовження цієї підліткової мелодрами. Попри численні чутки та спекуляції навколо цього питання, на сьогодні офіційної інформації про запуск сиквелу або нових проєктів, пов'язаних з цією історією, не надано. Все, що відомо на цю мить – це лише припущення і здогадки серед фанатів, які не можуть дочекатися нових пригод улюблених персонажів.