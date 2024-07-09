Як виглядають актори українського серіалу “Сага” в реальному житті

Загалом у 12-серійній "Сазі" знялися 300 українських акторів, для образів яких було створено понад 500 унікальних костюмів. Герої фільму переживають події разом із країною, відображаючи всі важливі історичні моменти.

Їхні долі переплітаються з війнами, революціями, Голодомором, сталінськими репресіями, окупацією Києва у 1941 році, Чорнобильською катастрофою, розпадом СРСР, проголошенням незалежності та Євромайданом. "Сага" охоплює сто років історії, розповідаючи про шість поколінь родини Козак. У матеріалі Кіно 24 дивіться, як виглядають актори в реальному житті.

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Як виглядають актори серіалу "Сага" в реальному житті

Лілія Цвєлікова

Лілія Цвелікова – молода українська актриса театру та кіно, яка зіграла старшу сестру в родині Козаків у 12-серійній "Сазі". Її героїня – дівчина з непростою долею, яка пережила численні втрати коханих і взяла на себе відповідальність допомагати матері виховувати братів. Лілія точно передала образ дівчини воєнного часу, зобразивши її силу, стійкість та відданість родині.

Дарія Плахтій

31-річна Дарія є однією з найзірковіших українських акторок нової хвилі. У стрічці вона зіграла роль дівчини із сусіднього села, яка одружується з Микитою.

Її героїні, матері трьох дітей, доведеться пережити Голодомор – один із найжахливіших періодів в історії України. Відображаючи силу та стійкість українських жінок, героїня Дарії проживає довге життя, доживаючи до 97-річного віку. Вона стає свідком майже всієї 100-річної історії України, переживаючи разом зі своєю родиною війни, революції, репресії та інші історичні події, які формували долю країни.

Аліна Коваленко

Акторка виконала роль дружини Олександра Козака, красивої та зухвалої дівчини, яка мріє про розкішне життя за кордоном. Її героїня має яскраву індивідуальність і сильне бажання змінити своє життя на краще.

Після війни, зважившись на кардинальний крок, вона покидає свою доньку та чоловіка, який працює в НКВС, і вирушає до Парижа у пошуках нових можливостей та пригод.

Яків Кучеревський

Він грає роль Олександра Козака, чия життєва історія починається з раннього дитинства, коли він з братом близнюком відчувають дух суперництва. Обидва закохуються в одну дівчину, що починає складати складні взаємини між ними.

З часом один з братів стає співробітником НКВС, а інший обирає шлях противника радянської влади. Це розділення поглядів стає причиною серйозних конфліктів між ними, впливаючи на їхні долі в періоди політичних змін.

Ці та інші актори створили великий проєкт, який здатний розповісти багато про справжню та складну історію України. Вони через свої ролі внесли в життя персонажів глибину та емоційну насиченість, що дозволяє глядачам краще розуміти історичні події та їхній вплив на життя людей.

"Сага": дивіться онлайн трейлер серіалу

Цей проєкт став важливим культурним внеском, який показує не лише перипетії та драматичні моменти минулого, але й відображає силу та стійкість українського народу у протистоянні з випробуваннями історії.