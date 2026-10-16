Їй уже 73, а її впізнають мільйони: як зараз виглядає зірка "Дикої Рози" Вероніка Кастро

Кучеряве волосся, величезні очі, запальний характер і нескінченні любовні страждання – Роза Гарсія з мексиканського серіалу "Дика Роза" була справжньою королевою мелодрам. Минуло майже 40 років, але її обличчя досі пам'ятають мільйони. Щоправда, тепер акторку не так просто впізнати.

Як повідомляє 24 Канал, мексиканській акторці Вероніці Кастро сьогодні 73 роки, а вже 19 жовтня вона відсвяткує 74-й день народження. Зірка майже не знімається в кіно, проте продовжує дивувати шанувальників своїми перевтіленнями та несподіваними появами на публіці.

Як Вероніка Кастро стала зіркою "Дикої Рози"

У 1987 році на екрани вийшов мексиканський серіал "Дика Роза", який миттєво перетворив Вероніку Кастро на телевізійну легенду.

Акторка зіграла бідну дівчину Розу Гарсію, яка закохується у заможного Рікардо Лінареса. Звісно, без підступних родичів, інтриг і нескінченних сліз не обійшлося. Бо яка ж це мексиканська мелодрама, якщо героїня не страждає щонайменше кілька десятків серій?

Цікаво, що на момент зйомок Кастро було вже 34 роки, хоча її героїня була зовсім юною дівчиною.

Загалом серіал налічував 199 епізодів і став одним із найвідоміших проєктів у кар'єрі акторки. До речі, ще до "Дикої Рози" вона прославилася завдяки мелодрамі "Багаті теж плачуть".

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Як зараз виглядає Вероніка Кастро

Час змінив акторку, але відмовлятися від яскравого образу вона точно не збирається.



Вероніка Кастро / Фото premiosprodu



У серпні 2026 року Вероніка Кастро здивувала шанувальників новою зачіскою. Замість звичних темних локонів вона продемонструвала розкішне сріблясте волосся.

Сама Кастро вже давно не намагається приховувати свій вік. Акторка відкрито говорить про старіння та не соромиться зморшок.

Куди зникла зірка "Дикої Рози" та де вона зараз

Останніми роками Вероніка Кастро веде значно спокійніше життя. Вона майже не знімається, більше часу присвячує родині та подорожам.

Однією з її найпомітніших ролей останніх років стала Вірхінія де ла Мора в серіалі Netflix "Дім квітів" 2018 року. А у 2022-му акторка з'явилася у фільмі "Коли я буду молодою".

У 2025 році Кастро зізналася, що не планує повертатися до активних зйомок. За її словами, вона вже не має тієї енергії, що раніше, а псувати власну спадщину невдалими проєктами не хоче.

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