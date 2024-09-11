Виходив 15 років поспіль: як змінилися зірки культового серіалу "Надприродне"

"Надприродне" – культовий американський телесеріал, прем'єра якого відбулась майже 20 років тому – у далекому 2005 році. За цей час актори помітно подорослішали й змужніли, але вони залишаються "крашами" для багатьох шанувальників.

Історія про двох братів, які борються з паранормальними та надприродними явищами, завершилась у 2020 році п'ятнадцятим сезоном. Його актори стали шалено популярними, а більшість касту під час повномасштабної війни активно підтримує Україну. У матеріалі Кіно 24 дивіться, як змінилися головні персонажі майже за 20 років знімань.

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Дін Вінчестер – Дженсен Еклз

Дженсен з'явився у третьому сезоні серіалу "Хлопаки", а також знімається у різних фільмах. Ще він є співвласником техаської пивоварні. Він одружений та виховує трьох дітей.



Як змінилися актори / Колаж Кіно 24

Сем Вінчестер – Джаред Падалекі

Актор продовжує зніматися у фільмах та серіалах, також він є власником бару у Техасі. Він одружений та виховує двох синів і доньку.



Як змінилися актори / Колаж Кіно 24

Кастіель – Міша Коллінз

Міша Коллінз написав книжку віршів й зіграв лиходія у серіалі "Лицарі Ґотема". Він активно підтримує Україну під час повномасштабного вторгнення та є амбасадором United 24. Актор вже двічі відвідував нашу країну.



Як змінилися актори / Колаж Кіно 24

Кроулі – Марк Шепард

Після успіху в "Надприродному" актор з'явився у серіалі "Вокер: Незалежність" та "Фатальний патруль".



Як змінилися актори / Колаж Кіно 24

Люцифер/Нік – Марк Пеллегріно

Актора можна побачити у серіалі "Американська іржа".



Як змінилися актори / Колаж Кіно 24

Про що серіал "Надприродне"

Серіал складається з 15 сезонів, у ньому поєднуються елементи містики, драми, детективу й жахів. У центрі сюжету – дует братів – Діна та Сема Вінчестерів, які полюють на різноманітних монстрів і борються з надприродними явищами. Кіно спершу розробили на 3 сезони, але через його популярність серіал продовжили на наступні сезони.