Що подивитися влітку: 10 найгарячіших прем'єр, заради яких варто піти в кіно цього літа

Літо 2024 року обіцяє бути насиченим цікавими кінопрем'єрами – у різних жанрах і з цілою купою зірок. Наша добірка включає лише найочікуваніші фільми сезону – захопливі історії, які точно вартують походу у кіно не лише для того, аби видихнути під кондиціонером після вуличної спеки.

Дивіться список довгоочікуваних фільмів на Кіно 24. Дивіться трейлери та читайте подробиці про стрічку, яку точно подивитесь уже цього літа.

Радимо Для любителів закручених сюжетів і несподіваних фіналів: детективні серіали з високим рейтингом

"Погані хлопці: Все або нічого"

У ролях: Вілл Сміт ("Погані хлопці", "Люди в чорному"), Мартін Лоуренс ("Погані хлопці"), Ванесса Гадженс ("Погані хлопці назавжди", "Відв'язні канікули")

Дата прем'єри: 5 червня

Ця четверта частина комедійної екшен-франшизи про двох копів-напарників, що люблять грати не за правилами, мала вийти ще рік тому, але знімання затрималося. Причина – те, що на церемонії Оскар-2022 Вілл Сміт просто на сцені зарядив по пиці коміку Крісу Року за те, що той недоречно пожартував про дружину Вілла, акторку Джаду Пінкет-Сміт. Після цього інциденту Вілл на деякий час став чи не головним "поганим хлопцем" Голлівуду, від якого всі намагалися триматися якомога далі.

Але зрештою пристрасті вщухли – цього літа в кіно нарешті повертаються копи-відчайдухи Майк Лоурі (Сміт) і Маркус Бьорнетт (Лоуренс), які вперше вдвох з'явилися на екрані ще далекого 1995 року. Цього разу напарникам необхідно викрити корупційні схеми в поліції Маямі після того, як їхнього капітана Конрада Говарда посмертно звинуватили у причетності до наркокартелів. Щоб розкрити справу, напарники тепер самі змушені діяти поза межами закону, а ще – іноді й поза межами законів фізики та здорового глузду.

"Погані хлопці: Все або нічого": дивіться онлайн трейлер фільму

"Байкери"

У ролях: Остін Батлер ("Елвіс", "Дюна 2"), Том Гарді ("Шалений Макс: Дорога гніву", "Веном"), Джоді Комер (серіал "Вбиваючи Єву"), Норман Рідус (серіал "Ходячі мерці")

Дата прем'єри: 20 червня

1960-ті в Америці – часи розквіту байкерського руху, до романтизації якого свого часу не аби як доклалося кіно: наприклад, такими стрічками, як легендарний "Безтурботний їздець" (1969) із молодим Джеком Ніколсоном або ж ціла серія фільмів про "Ангелів пекла". Власне, "Ангели пекла" скоріш за все й стали референсом для мотоклубу "Вандали", про який йдеться у новому фільмі.

У 1960-ті десь у барі на Середньому Заході вольова дівчина Кетті (Джоді Комер) випадково зустрічає красунчика Бенні (Остін Батлер), і вони стають нерозлучні. Та віднедавна Бенні також є членом байкерського клубу "Вандали", очолюваного загадковим і небезпечним Джонні (Том Гарді). Невдовзі клуб починає змінюватися, перетворюючись із простого збіговиська місцевих аутсайдерів і бунтарів на небезпечний підпільний світ насильства, а Бенні змушений обирати між стосунками з Кетті та своєю відданістю "Вандалам".

"Байкери": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тихе місце: День перший"

У ролях: Лупіта Нйонґо ("12 років рабства", "Зоряні війни", "Чорна пантера"), Джозеф Квінн (серіал "Дивні дива")

Дата прем'єри: 27 червня

В центрі сюжету – дівчина, на ім’я Сем (Лупіта Нйонґо). Вона – туристка, що приїхала на один день до Нью-Йорку. І це виявився саме той день, коли на Землю з космосу прибули сліпі монстри, котрі вбивають все живе, що видає звуки. Коли все навколо перетворюється на пекло, Сем випадково опиняється разом із чоловіком, на ім'я Ерік (Джозеф Квінн, той самий гітарист Едді з "Дивних див") і вони об'єднуються, щоб спробувати вижити.

"Тихе місце: День перший": дивіться онлайн трейлер фільму

"МаХХХін"

У ролях: Міа Гот ("Німфоманка", "Перл", "Х"), Елізабет Дебікі (серіал "Корона"), Лілі Коллінз (серіал "Емілі в Парижі"), Мішель Монаган ("Місія нездійсненна", "Поцілунок навиліт"), Кевін Бейкон ("Ілюзія безпеки")

Дата прем'єри: 4 липня

Голлівудські пагорби в неоновій естетиці 1980-х, загадковий маніяк, що вбиває юних спокусливих акторок, – "МаХХХін" по праву позиціонується як найпровокативніший трилер цього літа. І три літери Х у назві не просто так, адже головна героїня, Максін Мінкс (Міа Гот) – популярна акторка кіно категорії "ХХХ", тобто – фільмів для дорослих. Утім, Максін мріє стати зіркою "справжнього" кіно. І мрія має от-от здійснитися, тут на дівчину розпочинає полювання загадковий маніяк-убивця на прізвисько Нічний ловець, що переслідує молодих акторок по всьому Лос-Анджелесу.

Окрім безпосередньої загрози життю, переслідувач може також викрити зловісне минуле Максін – і цим цілковито знищити її кар’єру. То на що ж вона здатна піти, аби захистити себе і свій шанс на таку бажану славу?

Окрема цікавинка полягає в тому, що в основу "МаХХХін" покладено реальну історію маніяка Річарда Раміреза, котрий у середині 1980-х тероризував Каліфорнію. Ось тільки Тай Вест подає цю історію в зовсім інший спосіб – як Квентін Тарантіно переосмислив історію секти "Сім'я" Чарльза Менсона у фільмі "Одного разу в… Голлівуді".

"МаХХХін": дивіться онлайн трейлер фільму

"Забери мене на місяць"

У ролях: Скарлетт Йоганссон ("Месники", "Люсі", "Чорна Вдова"), Ченнінґ Татум ("Мачо і ботан", "Супер Майк")

Дата прем'єри: 11 липня

20 липня 1969 року людина вперше ступила на поверхню Місяця, хоча багато хто й досі в це не вірить, вважаючи запис висадки команди Apollo 11 знятою на Землі постановкою. У гостросюжетній комедії "Забери мене на місяць", що оповідає про підготовку до запуску Apollo 11, ця версія також присутня – утім, як і справжній політ.

Проте, на думку творців фільму, політ дійсно мав всі шанси не відбутися, оскільки сама ідея витрачати купу грошей на цей проєкт була тоді серед американців вкрай непопулярною. Саме тому NASA запрошує круту маркетологиню (Скарлетт Йоганссон), щоб "розпіарити" місію Apollo 11 та одного з її керівників, якого грає Ченнінґ Татум. Але, звісно, якщо на екрані зводять двох таких красивих акторів, то не лише заради ділових відносин.

"Забери мене на місяць": дивіться онлайн трейлер фільму

"Смерчі"

У ролях: Дейзі Едґар-Джонс (серіал "Нормальні люди"), Ґлен Павелл ("Люблю тебе ненавидіти", "Топ Ґан: Меверік"), Ентоні Рамос ("Народження зірки")

Дата прем'єри: з 18 липня

Цей фільм-катастрофа – водночас і рімейк, і сиквел стрічки 1996 року "Смерч". У центрі сюжету – двоє "мисливців за торнадо" (Дейзі Едґар-Джонс і Ґлен Павелл), які на авто ганяються за смерчами по центральній Оклахомі та ризикують власними життями, намагаючись випробувати експериментальну систему оповіщення про погоду. У фільму великий бюджет у 200 мільйонів доларів і потужна продюсерська команда – Стівен Спілберг, Патрік Кроулі, Кетлін Кеннеді тощо, – у доробку яких зокрема такі видовищні франшизи, як "Парк Юрського періоду", "Джейсон Борн" та "Індіана Джонс".

"Смерчі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дедпул і Росомаха"

У ролях: Раян Рейнольдс ("Дедпул", "Персонаж"), Г'ю Джекман ("Росомаха", "Престиж")

Дата прем'єри: 25 липня

За сюжетом Дедпула викрадають агенти Управління змінами часу (організація з серіалу "Локі"), і він потрапляє у світ марвелівських героїв, хоча сам з іншого Всесвіту – "Людей Ікс" від 20th Century Fox.

Останнім роками у Всесвіті Marvel щось відверто йде не так: супергеройські кінокомікси все частіше провалюються у прокаті, старі ідеї вочевидь не працюють, а нових не з’явилося. Тож абсолютно неполіткоректний і напівбезумний Дедпул – на пару з Росомахою, що переживає кризу середнього віку, – тепер покликані знизити пафос марвелівських фільмів і відкрити для них друге дихання.

"Дедпул і Росомаха": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бордерлендз"

У ролях: Кейт Бланшетт ("Загадкова справа Бенджаміна Баттона"), Джеймі Лі Кертіс ("Гелловін"), Кевін Гарт ("Форсаж: Гоббс та Шоу"), Аріана Ґрінблатт ("Барбі")

Дата прем'єри: 8 серпня

Це – фантастична екшен-комедія від режисера Елайї Рота і продюсера Аві Арада за мотивами однойменної серії відеоігор Borderlands. Сюжет будується навколо Ліліт (Кейт Бланшетт) – мисливиці за головами із таємничим минулим, яка змушена повернутися додому, на найбезумнішу планету в галактиці Пандору. І там з дивакуватою командою невдах їй треба розкрити одну з таємниць Пандори, й до того ж дати раду цілій купі інопланетних бандитів-переслідувачів.

Судячи з трейлеру, за градусом шаленості на нас очікує щось середнє між "Вартовими галактики" і "Загоном самогубців", тільки чомусь аж з двома оскароносицями – Бланшетт і Лі Кертіс.

"Бордерлендз": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чужий: Ромул"

У ролях: Кейлі Спені ("Прісцилла"), Девід Джонссон (серіал "Індустрія"), Арчі Рено (серіал "Тінь і кістка")

Дата прем'єри: 15 серпня

У цій стрічці не буде Сігурні Вівер чи ще когось із героїв, знайомих із попередніх частин франшизи – ну окрім, звісно, ксеноморфів. Але при цьому фільм, події якого хронологічно розгортаються між "Чужим" (1979) і "Чужими" (1986), за словами режисера Феде Альвареса матиме зв'язок з усіма попередніми частинами, включно із "Чужим: Заповіт" (2017).

У стрічці залучені юні й ще доволі маловідомі актори, котрі грають групу молодих колонізаторів, які очищують закинуту космічну станцію, де й стикаються з ксеноморфами. А спродюсував історію режисер першого "Чужого" Рідлі Скотт.

"Чужий: Ромул": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ворон"

У ролях: Білл Скашґорд ("Воно"), FKA Twigs, Денні Г'юстон (серіал "Спадкоємці"), Лаура Бірн (серіал "Фундація")

Дата прем'єри: 22 серпня

Ну а фінальна гучна кінопрем’єра літа-2024 – це рімейк без перебільшення культового кінохіта 1990-х "Ворон".

За сюжетом Шеллі Вебстер (FKA Twigs), наречену головного героя, музиканта Еріка Дрейвена (Білл Скашґорд), вбивають злочинці. А далі – і його самого. Проте кохання Еріка і його бажання помсти виявляються сильнішими за смерть: із містичним провідником у вигляді ворона Дрейвен у плоті повертається з потойбіччя, аби помститися вбивцям.

"Ворон": дивіться онлайн трейлер фільму

В оригінальному фільмі Еріка зіграв Брендон Лі, син Брюса Лі, для якого ця роль виявилася останньою: молодий актор трагічно загинув на зніманнях через випадковий справжній постріл револьвера. Згодом у "Ворона" вийшло кілька продовжень і серіал за мотивами кіноісторії, де Еріка грали інші актори, але всі ці проєкти особливого успіху не мали. Натомість нинішній "Ворон" – це не продовження, а повний перезапуск оригінальної історії для нового покоління.