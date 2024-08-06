Від "Дедпула" до "Ворона": найкращі кіноекранізації коміксів, які має побачити кожен

Цього літа виходять одразу два довгоочікуваних фільми за коміксами: у липні – третя частина історії Дедпула, а в серпні – нова версія містичного графічного роману "Ворон".

Є стереотип, що фільми за коміксами – це тільки класичні супергеройські історії "за все хороше і проти всього поганого" і без особливого змісту. Утім, жанр коміксів набагато глибший, ніж здається: в ньому є простір і для дорослих тем, і для нестандартних екранізацій, добірку яких Кіно24 і пропонує вашій увазі.

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"Дедпул"

У липні на великі екрани вийшов фільм "Дедпул і Росомаха", третя частина екранізації коміксів про найнеполіткоректнішого супергероя Marvel – лихослова, але не лиходія Дедпула. Відомо, що за сюжетом у фільмі Росомаха (Г'ю Джекман) і Дедпул (Райян Рейнольдс) обєднаються, щоб перемогти спільного ворога. А ще – щоб подолати погану карму багатьох стрічок Marvel кількох останніх років, які аж ніяк не виправдали касових сподівань. Люди втомилися від класичних супергероїв – і тут приходить Дедпул, який без зайвої скромності сам про себе сказав у першому тизері нової частини: "Я – марвелівський Ісус!". І дійсно, жодних підстав для скромності в нього немає, адже перший "Дедпул" (2016) і "Дедпул 2" (2018) разом зібрали понад $1,5 млрд – фантастичний результат для серії фільмів з рейтингом R (17+), яким може похвалитися хіба що "Матриця" ($1,6 млрд), "Чужий" ($1,5 млрд), "Похмілля у Вегасі" ($1,4 млрд) та "П'ятдесят відтінків" ($1,3 млрд). Один з ключових складників популярності франшизи – це те, що екранізації залишилися вірними оригінальним коміксам, зберігши особистість Дедпула, його унікальний стиль і дивацтва з жорсткими жартами. Це припало до душі як фанатам коміксів, так і новій аудиторії – зокрема, аудиторії дорослій. Насильство, відв’язний (і реально смішний) чорний гумор, використання ненормативної лексики – цього зазвичай не знайдеш у студійних блокбастерах про супергероїв. І саме це привабило аудиторію, яка шукала чогось іншого.

"Дедпул і Росомаха": дивіться трейлер онлайн

"Людина-павук"

Персонаж коміксів "Людина-павук" існує вже понад півсторіччя й любов аудиторії до нього – щирого, емоційного, позбавленого супергеройського пафосу, – лише росте. Комп'ютерні ігри, мультсеріали, настільні ігри, повномасштабна анімація та, звісно ж, серія фільмів – все це неодмінно стає популярним і улюбленим. До речі, цікаво, що екранізація пригод Людини-павука відкладалася понад 25 років. Справа зсунулася з мертвої точки лише 1999 року, коли кінокомпанія Sony Pictures Entertainment набула права на екранізацію персонажа. Режисером перших трьох фільмів – "Людина-павук" (2002), "Людина-павук 2" (2004) і "Людина-павук 3" (2007) – став Сем Реймі, затятий фанат коміксів, що зібрав колекцію з понад 25 000 екземплярів. А супергероя в його фільмах зіграв Тобі Магвайер. Далі режисерське крісло зайняв Марк Вебб – і випустив фільми "Нова Людина-павук" (2012) і "Нова Людина-павук: Висока напруга" (2014) з Ендрю Гарфілдом. За третю частину кінопригод супергероя, що офіційно увійшла до Кіновсесвіту Marvel, відповідав режисер Джон Воттс. А головного героя в його фільмах – "Людина-павук: Повернення додому" (2017), "Людина-павук: Далеко від дому" (2019) і "Людина-павук: Додому шляху нема" (2021) – зіграв Том Голланд. А продовжили серію дві повнометражні анімації: "Людина-павук: Навколо всесвіту" (2018), що отримала "Оскар", "Золотий глобус" і BAFTA як "Найкращий анімаційний фільм", а також "Людина-павук: Крізь Всесвіт" (2023). Цього року мав вийти і третій анімаційний фільм – "Людина-павук: За межами Всесвіту", – але через минулорічний страйк голлівудських акторів і сценаристів його вихід було відкладено на невизначений термін. А також ходять чутки, що 2025 року має вийти і нова частина основної кіносерії з Томом Голландом. Так чи інакше, немає жодних сумнівів, що Людина-павук у тому чи іншому втіленні ще не раз до нас повернеться, адже це якраз випадок екранізації коміксів Marvel, який завжди впевнено може розраховувати на любов і увагу глядачів.

"Людина-павук: Додому шляху нема": дивіться трейлер онлайн

"Бетмен"

Цього героя коміксів DC створили ще 1939 року художник Боб Кейн у співавторстві з письменником Біллом Фінгером. І відтоді мільярдер, що ночами у костюмі летючої миші бореться зі злочинцями, захищаючи місто Готем, став чи не найпопулярнішим героєм коміксів з усіх. Екранізувати пригоди Бетмена почали ще 1943 року, й відтоді вийшла ну просто незліченна кількість фільмів, телесеріалів, анімаційних історій, присвячених цьому герою. Ми ж зупинимося на відносно сучасній серії екранізацій. Чому відносно? Тому що її відлік ведеться з 1989 року, а це вже 35 років тому. Тоді вийшов "Бетмен" Тіма Бертона із Майклом Кітоном у ролі Бетмена та Джокером Джеком Ніколсоном. Фільм викликав справжній захват у глядачів та критиків, і за бюджета $48 млн зібрав аж $411 млн у прокаті. Такий феноменальний успіх дав кінофраншизі нове дихання. За останні три десятиліття купа першокласних режисерів робили проєкти про Бетмена, а сам цей образ на екрані втілили купа першокласних акторів. Отже, Бертен і Кітон разом зробили ще фільм "Бетмен повертається" (1992). Далі режисер Джоел Шумахер зняв "Бетмен назавжди" (Вел Кілмер у головній ролі; 1995) і "Бетмен і Робін" (1997; Джордж Клуні). Потім за серію взявся Крістофер Нолан – і зняв її з двома головними акторами: "Бетмен: Початок" (2005; Крістіан Бейл), "Темний лицар" (2008; Крістіан Бейл); "Темний лицар повертається" (2012; Том Гарді). 2016 року вийшов фільм розширеного Всесвіту DC "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості" режисера Зака Снайдера із Беном Афлеком. А 2022-го відбувся перезапуск франшизи: фільмом "Бетмен" Метта Рівза із Робертом Паттінсоном.

Та серед усіх екранізацій історії Бетмена саме "Темний лицар" вважається найкращою. Наразі ця стрічка вважається взірцем для нуарних і реалістичних кіноекранізацій коміксів, і її копія зберігається у Національному реєстрі фільмів США як така, що має особливе культурне, історичне чи естетичне значення. А Гіта Леджера, що зіграв у цій стрічці антагоніста Джокера, і для якого, на жаль, ця робота стала останньою, посмертно було відзначено "Оскаром", "Золотим глобусом" і BAFTA за найкращу чоловічу роль другого плану.

"Темний лицар": дивіться трейлер онлайн

"Джокер"

Де Бетмен – там і Джокер. Довгі роки виконання цієї ролі Гітом Леджером вважалося канонічним, аж поки 2019 року не вийшов "Джокер" Тодда Філліпса, де образ психічного неврівноваженого вбивці-клоуна втілив Хоакін Фенікс. Ця екранізація, що оповідала про становлення Джокера і психологічні травми, що його спровокували, однозначно вирізняється з проміж всіх решти кінокоміксів, адже це однозначно рівень не розважального, а великого кіно. "Джокер" отримав 11 номінацій на "Оскар", включно з найпрестижнішими – "Найкращий фільм" та "Найкраща режисура", – і у двох переміг. Так, Хоакін Фенікс отримав нагороду у категорії "Найкраща чоловіча роль", а композитор фільму Гільдур Ґуднадоуттір – у категорії "Найкраща музика до фільму". Обоє також були відзначені аналогічними нагородами "Золотий глобус" і BAFTA. Хоча від початку Тодд Філліпс не планував продовжувати цю історію, але неймовірний успіх фільму змусив його передумати. І вже у жовтні ми побачимо в кіно "Джокер: Божевілля на двох", прем'єра якого відбудеться на Венеційському кінофестивалі у вересні. Другий фільм розповідатиме про знайомство Джокера із Харлі Квінн (Леді ГаГа) у психіатричній лікарні і початок їх божевільної історії кохання і взаємозалежності. Особливість стрічки у тому, що фактично вона буде мюзиклом: до фільму увійде щонайменше 15 музичних номерів, серед яких як кавер-версії відомих гітів, так і оригінальні твори все тієї ж Гільдур Ґуднадоуттір.

"Джокер: Божевілля на двох": дивтіься трейлер онлайн

"Хранителі"

Ця екранізація 2009 року режисером Заком Снайдером однойменного графічного роману Алана Мура та Дейва Гіббонса теж стоїть осторонь як від кінонокоміксів загалом, так і конкретно від тих, що увійшли до нашої добірки, адже це – один окремий фільм. Свого часу він фактично провалився у прокаті – і відтак не мав продовження на великому екрані, утім згодом став справді культовим серед шанувальників жанру. "Хранителі" (вони ж – "Вартові") – це така "антисупергеройська" історія, жорстка і жорстока сатира на всі стереотипи про супергероїв, що показує їх звичайними (і переважно дуже неприємними) людьми: зі усіма слабкостями і темними мотивами. Фактично, саме цей фільм проклав дорогу для "антисупергеройських" серіалів – однойменного серіалу "Хранителі" (HBO, один сезон, 2019) та для проєкту Amazon "Пацани", фінальний п'ятий сезон якого зараз знаходиться у розробці.

"Хранителі": дивтіься трейлер онлайн

"Ворон"

Особливий містичний флер робить "Ворона" унікальним у світі коміксів. Цей незалежний графічний роман Джеймса О'Барра – до того ж навіть не кольоровий, а чорно-білий, – запустив цілу мультимедійну франшизу, що включала і кінофільми, і серіали. А загибель Брендона Лі, виконавця головної ролі у першій екранізації "Ворона" 1994 року, зробила і першоджерело, і фільм ще культовішими. "Ворон" – це оповідь про безсмертне кохання і смертельну помсту. За сюжетом Шеллі Вебстер, наречену головного героя, музиканта Еріка Дрейвена, вбивають злочинці. А далі завдають смерті і йому. Але Ерік із містичним провідником у вигляді ворона повертається у плоті з потойбіччя, аби помститися вбивцям. Цією двокольоровою історією про помсту з того світу Джеймс О'Барр намагався втамувати власний біль від втрати коханої дівчини, котру на смерть збив п'яний водій.

Перша екранізація "Ворона" була феноменально успішною, зібравши в прокаті $94 млн за бюджета у $23 млн. Після цього вийшло ще три повнометражні стрічки: "Ворон 2: Місто ангелів" (1996) у кіно та "Ворон 3: Порятунок" (2000) і "Ворон: Жорстоке причастя" (2005) на DWD. А також – телесеріал "Ворон: Сходи в небо" (1998-1999). Після загибелі Брендона Лі головного героя грали Венсан Перес, Ерік Мабіус та Едвард Ферлонг, а також Марк Дакаскос у серіалі. Утім жоден з цих проєктів не мав успіху оригіналу. Та зараз "Ворон" повертається – зовсім новим. І водночас – максимально близьким духу оригінального коміксу.

22 серпня в кінотеатрах України у ролі Еріка Дрейвена ми побачимо Білла Скашґорда ("Воно"), а у ролі Шеллі – співачку FKA Twigs. Режисер Руперт Сандерс зняв одну з найщемливіших історій кохання, доповнивши її карколомним екшеном рівня "Джона Віка", оцінити який повною мірою можна буде не просто на великому екрані, але й окремо у форматах IMAX, 4DX та Dolby Atmos. І ще окремий бонус для справжніх комікс-фанів: спеціально до прем'єри легендарний "Ворон" Джеймса О'Барра буде вперше виданий українською.

"Ворон": дивіться трейлер онлайн