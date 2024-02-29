Не зможете відірватися: 2 круті серіали, які вийдуть на Netflix в березні

Стримінгова платформа Netflix приготувала чимало весняних прем'єр для поціновувачів кіно. Нарешті вийде довгоочікуваний спін-офф до легендарних "Джентльменів" Гая Річі.

Що ще дивитимемось на Netflix у березні – дізнавайтеся далі на Кіно 24.

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"Джентльмени"

Дата прем'єри: 7 березня

Це спін-офф до однойменного фільму Гая Річі, який сколихнув світ у 2019 році. Головну роль – Едді Горнімана – у цьому серіалі зіграв Тео Джеймс.

За сюжетом, він успадковує маєток свого батька й виявляє, що на його території розташована величезна імперія з вирощування марихуани. Тепер Едді доводиться боротися з власниками наркобізнесу, які зовсім не налаштовані закривати його.

"Джентльмени": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Проблема трьох тіл"

Дата прем'єри: 21 березня

Одна з найочікуваніших прем'єр весни – науково-фантастичне шоу від творців "Гри престолів". Події відбуваються у Китаї 1960-х років. Сюжет розгортається навколо величезної загрози для людства – вторгнення інопланетян, яким доводиться протистояти.

"Проблема трьох тіл": дивіться онлайн трейлер серіалу