Підкорив серця глядачів: гостросюжетний український серіал, який можна подивитися за день

В останні роки в Україні вийшло безліч гідних серіалів, які вартують перегляду. Різноманіття вражає: від медичних шоу до кримінальних драм та розслідувань, від тривалих проєктів до мінісеріалів, з якими можна впоратись за день.

Кримінальний драматичний серіал "Впізнай мене" сподобається тим глядачам, які люблять короткі серіали, передає 24 Канал. Він складається всього з 8 епізодів, тому його можна переглянути за день. До того ж у серіалі безліч інтриг та поворотів у сюжеті, а тому він триматиме у напрузі від початку до завершення.

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"Впізнай мене" розповідає про непрості відносини між батьками та дітьми та підіймає тему, як події минулого можуть впливати на теперішнє життя.

Головні ролі в серіалі зіграли молоді українські актори, які здобули прихильність глядачів – Клавдія Дрозд, Євгеній Лісничий, Марк Дробот, Вікторія Литвиненко та інші.

Сюжет серіалу

У центрі історії – життя головної героїні Віри, яку суворо виховував батько-поліцейський. Дівчинка втратила маму – вона померла під час пологів. Тато намагався захистити доньку від небезпек зовнішнього світу. Однак трагічний випадок все-таки залишив у сім'ї глибокий слід. Через це їхнє життя кардинально змінилося.

На противагу Вірі у серіалі з'являється її повна протилежність – Катерина. Зухвала та розкута, впевнена у собі. Дівчата знаходять спільну мову та заводять дружбу, що дивує навіть викладачів університету. Катерина, яка зосереджена більше на особистому житті, раптом вирішує поїхати до клубу, щоб відшукати успішного чоловіка. Із собою вона бере і Віру.

"Впізнай мене": дивіться анонс онлайн

Кілька перших серій завоювали прихильність глядачів, однак згодом стрічку видалили з мережі. Це лише додало обговорень та цікавості до серіалу, який незабаром повністю вийшов на телебаченні та в ютубі.

Зустріч Віри ще з одним важливим героєм змусить глядачів роздумувати над тим, чи можливо досягнути справедливості в жорстокому світі. І чи реально знайти любов та щастя у житті, де так багато втрат і болю.