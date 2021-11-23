Якою буде корейська версія "Паперового будинку": сюжет, дата виходу, актори

Світ надалі підкорюють південнокорейські криваві фільми та серіали. Незабаром покажуть другу частина фінального сезону "Паперовий будинок", але шанувальники не зможуть розслабитися, бо Netflix анонсував корейську версію серіалу. Якою вона буде – читайте у матеріалі.

Насправді чутки про корейську версію з’явилися ще влітку, але тільки зараз цю новину підтвердили офіційно. Netflix впевнений, що додавання корейської версії "Паперового будинку" до свого арсеналу лише збільшить цінність бібліотеки стрімінгу.

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Що відомо про серіал "Паперовий будинок"

Прем'єра серіалу "Паперовий будинок" (Casa de papel) відбулася на іспанському телеканалі "Antena 3" 2 травня 2017 року;

Після шаленого успіху проєкту на батьківщині за підсумками двох сезонів ним зацікавилася стрімінгова платформа Netflix – компанія викупила права на міжнародний показ серіалу;

У 2018 році "Паперовий будинок" став найпопулярнішим неангломовним серіалом, що транслюються на Netflix;

За сюжетом пограбування відбувається у Королівському монетному дворі Іспанії, однак знімальний процес проходив у будівлі Національної дослідницької ради країни.

Якою буде корейська версія "Паперового будинку"

Режисером майбутньої адаптації стане Кім Хон Сон, а сценаристом – Рю Ен Дже. Перший сезон матиме 12 епізодів тривалістю 60 хвилин. Представники Netflix сподіваються, що нова версія стане не менш популярною, ніж оригінальний іспанський оригінал.

Коли ми побачимо нову версію на Netflix?

З огляду на те, що серіал зараз тільки готується до виробництва, очікуємо побачити корейську версію на Netflix влітку чи восени 2022 року.

Які будуть актори в адаптації?

З пресрелізу відомо про роль таких акторів, банда:

Професор – Ю Чі Те;

Берлін – Пак Хе Су;

Токіо – Джун Чен Сео;

Москва – Лі Вон Чон;

Денвер – Кім Джі Хун;

Найробі – Чан Юн Чжу;

Ріо – Пак Джонг-ву;

Гельсінкі – Кім Джі Хун;

Осло – Лі Кю Хо.



Актори корейської версії Паперового будинку" / Фото What’s on Netflix

Цільова група:

Сон Уджін – Юнджин Кім;

Ча Мухек – Кім Сон Йон.

Заручники:

Чо Енмін – Пак Мьон-хун;

Юн Місон – Лі Чубін.



Актори корейської версії Паперового будинку" / Фото What’s on Netflix

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Чи братиме участь творець Алекс Піна в адаптації "Паперового будинку"?

Судячи з інформації, представленої в анонсі, Алекс Піна, не братиме участі у виробництві серіалу, але відгукнувся, що дуже радий, що іспанську версію "Паперового будинку" вирішили адаптувати.

"Корейські творці роками розвивали свою власну мову та аудіовізуальну культуру. Їм вдалося, як і нашому серіалу, вийти за межі культурних кордонів та стати орієнтиром для тисяч глядачів у всьому світі, особливо серед молоді. Це дивовижно, що світ La casa de papel є настільки привабливим для корейських творців, що його вирішили адаптувати. Той факт, що дія відбуватиметься на Корейському півострові також мені здалася захопливою, я дуже радий", – сказав Алекс Піна.