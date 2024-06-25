Відома українська акторка висловилася про ухилянтів: "Мене прямо це конкретно вибісило"

Євгенія М'якенька пояснила своє ставлення до чоловіків, які демонструють своє безтурботне життя, тим часом як інші, за її словами, стоять на передовій і борються за Україну від російської агресії. Відомо, що чоловік акторки також воює.

Тому вона пояснила, що люди, які ухиляються від своїх обов'язків, викликають у неї лише роздратування. У матеріалі дізнаєтесь, що сказала акторка.

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Євгенія М'якенька висловилась про ухилянтів

Вона сказала, що неодноразово чула від чоловіків фразу "Нехай інші йдуть воювати, а я не дурень". Це викликає у неї лише роздратування, оскільки чоловік Євгенії зараз служить у лавах ЗСУ.

На фоні того, що її чоловік пішов на фронт, Євгенія відзначила, що її ставлення до інших чоловіків і їхніх вчинків зазнало змін. Це стало очевидним одного разу, коли вона випадково опинилася на Хрещатику увечері.

Скільки здорових мужиків веселяться по ресторанах – мене прямо це конкретно вибісило. Я не кажу, що всі зараз мають підвестися і піти воювати, – ні, мова не про це. Навіть військові кажуть, що їм потрібні люди, для яких це свідомий вибір. Бо треба воювати, а не переживати за того, хто морально не готовий. Але коли хтось під час війни поводиться відверто вульгарно – це боляче,

– каже Євгенія.

Вона зауважила, що багато українців втратили свої будинки та родичів через бомбардування, тому зараз вони точно не хочуть бачити, як хтось веселиться.

Чоловік Євгенії М'якенької воює: подробиці

Чоловік акторки Євгенії М'якенької, Олександр Зарубей, до початку повномасштабної війни також був актором, але після російського вторгнення він вирішив приєднатися до Збройних Сил України. В цю хвилину він служить у Третій окремій штурмовій бригаді ЗСУ.

Сама Євгенія відмовилась від своєї акторської кар'єри на початку війни й почала волонтерити. Крім того, вона організовувала збірку для свого чоловіка, який зараз захищає Україну на передовій.