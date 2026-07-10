"Того ж вечора він мене зрадив": зірка "Будиночка на щастя" поділилась болючим досвідом
Не завжди шлях до слави такий простий, як може здатись на перший погляд. Інколи ми платимо за своє рішення тим, що було нам дороге.
І не дивно, що не всі любовні історії закінчуються хепі-ендом. Якщо нещодавно ми дізнались про зраду в одній акторській родині, то тепер про такий болюй досвід Новому каналу розповіла Юлія Буйновська – зірка серіалу "Будиночок на щастя".
Травмуючі стосунки та зрада
Юлія Буйновська розповіла про зраду / Фото Інстаграм акторки
В студентські роки Юлія була в тривалих стосунках, однак коханий не поділяв її бажання стати акторкою. Через що у них виникали непорозуміння й акторка довгий час не могла зробити вибір.
Того ж вечора він мене зрадив, – згадала Буйновська.
Проте, коли дівчина отримала шанс скласти важливий іспит, чоловік поставив ультиматум. Вона все ж обрала професію, бо вірила, що після екзамену вони зможуть усе спокійно обговорити і знайти спільну мову. Втім, розмови не відбулося.
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