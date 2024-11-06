Не вкладається в голові: російський актор Юрій Борисов може стати володарем Оскара-2025

Скандальний російський актор Юрій Борисов, відомий своєю відкритою підтримкою російської пропаганди, має шанси отримати Оскар-2025. Йому можуть дати номінацію у категорії "Найкращий актор другого плану" за роль у фільмі "Анора".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Variety. Процес висування кандидатів на престижну кінопремію вже викликає суперечки, і можливо, що нові деталі цього процесу будуть оприлюднені найближчим часом.

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Росіянина Юрія Борисова можуть номінувати на Оскар-2025

Редактори видання Variety опублікували свій прогноз на Оскар-2025, який регулярно оновлюється на основі численних опитувань, аналізу попередніх нагородних сезонів, актуальних кінематографічних тенденцій та думок експертів.

У своєму свіжому звіті Variety однозначно виділяє фільм "Анора" режисера Шона Бейкера як одного з головних претендентів на перемогу в номінації на найкращий фільм. У цій стрічці зіграв скандальний російський актор Юрій Борисов, який може отримати номінацію на Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану.

Що відомо про позицію Юрія Борисова

Раніше Юрій Борисов неодноразово зізнавався, що не має принципових заперечень проти ролей у пропагандистських фільмах. Наприклад, у 2020 році він зіграв головну роль у біографічному фільмі "Калашников".

Тоді актор відкрито заявив, що не звертає уваги на ідеологічну частину проєктів, у яких бере участь. Для нього важливіше, щоб його персонаж був цікавим, а також щоб роль давала можливість професійно розвиватися.

Якщо Юрій Борисов таки отримає номінацію на Оскар, це може стати символом байдужості міжнародної спільноти щодо того, що відбувається в Україні. У часи, коли російські окупанти продовжують знищувати українські міста і селах, підтримка таких акторів, як Борисов, здається багатьом неприпустимою, адже це підриває моральну чіткість і засудження агресії, яке є необхідним для підтримки України.