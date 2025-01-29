Порівняв себе з диктатором Путіним: російський актор знявся в серіалі "Білий лотос"

Росіянин Юрій Колокольников зіграв у третьому сезоні "Білого лотоса". Спочатку у скандальній стрічці мав зіграти проросійський сербський актор Мілош Бикович, але після звернення Міністерства закордонних справ України контракт з ним було розірвано.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трейлер нового сезону. У матеріалі дізнаєтесь, що відомо про участь росіянина у 3 сезоні серіалу.

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У 3 сезоні серіалу "Білий лотос" знявся росіянин Юрій Колокольніков: що відомо

У скандальному серіалі від НВО "Білий лотос" знявся російський актор Юрій Колокольников.

Його обличчя помітили в трейлері до 3 сезону, що одразу привернуло увагу та викликало нову хвилю обговорень. Цікаво, що перед цим через скарги українців, які обурювалися зйомками з проросійським сербським актором Мілошем Биковичем, НВО змушене було скасувати співпрацю з ним через його політичну позицію.

У новому трейлері "Білого лотоса" Колокольников з'являється у двох кадрах: на вечірці та в басейні. Однак, варто зауважити, що в переліку акторів на популярній кіноплатформі IMDb його ім'я відсутнє.

"Білий лотос": дивіться онлайн трейлер 3 сезону

До слова, це не перший американський проєкт російського актора Юрія Колокольникова. Раніше він зіграв епізодичну роль у популярному серіалі "Гра престолів", а також взяв участь у зйомках таких фільмів, як "Перевізник: Спадщина", "Стреттон", "Гантер Кілер" та інших.

Колокольников навіть порівнював себе з російським диктатором Путіним, стверджуючи, що, як і він, став настільки популярним.

Коли творці "Гри престолів" анонсували новий сезон з моєю участю, почався такий шквал і бум. Не очікував такого масштабу! Пам'ятаю, була велика конференція з представниками всіх медіа, і я на ній, на мою думку, був як Путін,

– зазначив актор в інтерв'ю.

Російський актор каже, що його, як і Путіна, знає увесь світ і з незрозумілих причин пишається цим.