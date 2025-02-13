Ще одна огидна правда: ексдиректора Чернівецького драмтеатру звинуватили у домаганнях

На фоні звинувачень у сексуальних домаганнях, що були висунуті проти викладача та режисера Молодого театру Андрія Білоуса, розгортається ціла хвиля інших випадків маніпуляцій і харасменту серед викладачів. Цього разу під пильну увагу потрапив колишній директор Чернівецького обласного драмтеатру імені Ольги Кобилянської Юрій Марчак, якого звинуватили в сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Чернівці. Уже чотири жінки розповіли про такі випадки в у своїх соцмережах за хештегом "не мовчи".

Рекомендуємо Гостросюжетний новий мінісеріал на Netflix, який можна подивитись всього за вечір

Ексдиректора Чернівецького драмтеатру звинуватили у домаганнях: що відомо

Жінки, які поділилися своїми історіями, зазначають, що кілька років тому, коли вони були ще неповнолітніми, вони відвідували заняття з акторської майстерності у Юрія Марчака. Під час цих занять вони зазнали сексуальних домагань з його боку. Згідно зі свідченнями, Марчак намагався виправдати свою поведінку, стверджуючи, що його дії є нормальними й навіть необхідними для театральної сфери.

Катерина Євдощак поділилася своєю історією. Вона розповіла, що вісім років тому, коли їй було всього 16 років, вона готувалася до вступу в Київський національний університет імені Карпенка-Карого.

Щоб успішно пройти творчий конкурс, Катерина почала займатися акторською майстерністю з Юрієм Марчаком, який на той час очолював Чернівецький драмтеатр. Спочатку заняття проходили в нормальній обстановці, без жодних непорозумінь чи проблем. Однак з часом ситуація змінилася: Марчак почав проявляти до неї надмірну увагу, яка виходила за межі професійного спілкування.

Це були дорослі поцілунки. У певний момент це переросло в якийсь суцільний жах: язик вже був у мене в роті, й при усіх спробах відвертатися, мене міцно тримали. Він міг встати, підійти до мене і якось обійняти, або вже руки могли бути під кофтою, бюстгальтером. Найжахливіший момент – коли його рука опинилася в мене в штанах під спідньою білизною,

– розповіла Катерина.

Подібне сталося і з колишньою викладачкою Катерини Іриною Лазер, яка також опублікувала допис про домагання.

Ми піднялися в танцювальну залу з дзеркалами й раптом він накинувся на мене, схопив, почав роздягати та цілувати. Я кричала, звивалася, кусалася, дряпалася – всіма силами намагалася вирватися з обіймів двометрового чолов'яги. Він припинив це і наказав іти на сцену. Я вийшла на сцену та ридала, стоячи на колінах і дивлячись в темну залу. А він розказував мені, що таку я собі обрала професію і тепер буде так,

– приголомшила Ірина.

Зараз жінки зізнаються, що в той час їм було страшно розповідати про пережите. Вони боялися не лише бути непочутими, але й зіткнутися з осудом або наслідками для їхньої кар'єри. Однак сьогодні, коли вони нарешті мають сміливість відкрито говорити про ці переживання, це стає важливим кроком уперед – як для них самих, так і для всіх інших, хто став жертвами сексуальних домагань з боку викладачів та театральних наставників.

Що відповів Юрій Марчак на звинувачення у домаганнях

Суспільне Чернівці зв'язалося з Юрієм Марчаком, щоб дізнатися його позицію щодо звинувачень, які були висунуті на його адресу. Однак Марчак відмовився від розгорнутого коментаря. Він зазначив, що готовий захищатися у суді, якщо виникне така потреба, а самі обвинувачення назвав "продовженням театральних байок", натякаючи на те, що це лише вигадки та непідтверджені чутки.

Водночас у пресслужбі Національної поліції Чернівецької області повідомили, що наразі вони не отримували офіційних заяв чи звернень щодо цих звинувачень. Однак поліція вже розпочала перевірку на основі інформації, що з'явилася в соцмережах. Начальниця відділу комунікацій Нацполіції області Кароліна Маришева пояснила, що у разі виявлення обставин, які вказують на правопорушення, буде розпочато кримінальне провадження.