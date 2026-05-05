Куди зникла акторка, яка зіграла роль Тетяни в українському серіалі "Спіймати Кайдаша"

Мабуть, немає людини, яка б не чула про український серіал "Спіймати Кайдаша". Головні ролі в цій історії виконали Антоніна Хижняк, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Дарина Федина та інші.

Водночас не менш цікавими для глядачів стали й другорядні персонажі, зокрема Юлія Врублевська, яка зіграла роль Тетяни. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз акторка та чим вона займається.

Куди зникла Юлія Врублевська, яка зіграла роль Тетяни у "Спіймати Кайдаша"?

Юлія родом із Луганська, однак із 2014 року вона не має змоги повернутися додому. На її життєвому та творчому шляху було чимало випробувань.

Я розумію, що таке нерозділене кохання, що таке відсутність батьківської підтримки,

– ділилась Юлія.

Імовірно, нині Юлія Врублевська проживає за кордоном, у Великій Британії. Туди акторка переїхала після початку великої війни в Україні. У своїх соцмережах вона активно ділиться подробицями життя: веде інстаграм українською та англійською мовами, публікує особисті дописи та творчий контент.

Акторка неодноразово зазначала, що мріє знову приїхати до Луганська та дуже любить рідну країну.

Наразі достеменно невідомо, чим саме вона займається, однак іноді Юлія публікує кадри зі знімальних майданчиків, де працює, хоча її роль у цих проєктах поки не розкривається.

Крім того, на її інстаграм-сторінці можна побачити світлини з повсякденного життя: тренування, рекламні зйомки, творчі проєкти та моменти життя за кордоном.

Біографія Юлії Врублевської: що варто знати про акторку?

Юлія Врублевська – українська акторка. Вона народилася у червні 1992 року в Луганську, нині їй 33 роки. До початку акторської кар'єри Юлія працювала аніматоркою, асистенткою, а також виконувала різні роботи на знімальних майданчиках – зокрема була офіціанткою та прибиральницею.

В інтерв'ю виданню "Українська правда" вона зізнавалася, що, працюючи прибиральницею, часто запитувала себе, за що їй це, але згодом усвідомила: цей досвід допоміг їй краще розуміти людей і спостерігати за ними.

Широку впізнаваність акторці принесла роль у серіалі "Спіймати Кайдаша", де вона зіграла матір-одиначку. Також Юлія Врублевська знялася у фільмі "Припутні" та з'явилася в епізоді стрічки "Ми є. Ми поруч".