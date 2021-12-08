За книгою Кузьми Скрябіна: презентували яскравий постер фільму "Я, "Побєда" і Берлін"

У мережі показали постер-тизер фільму "Я, "Побєда" і Берлін" за мотивами твору Кузьми "Скрябіна". На постері зображені головні герої стрічки.

Одна з довгоочікуваних прем'єр 2022 року – фільм "Я, "Побєда" і Берлін" за мотивами однойменної книги Андрія Кузьменка. Днями творці презентували яскравий тизер-постер стрічки у тематиці кінокартини.

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На постері зображені головні герої фільму: сам Кузьма з гітарою, що стоїть зверху на жовтому старенькому автомобілі "Побєда" та Бард за кермом.

Романтика 90-х, спонтанна подорож і рок-н-рол: зустрічайте тизер-постер фільму "Я, "Побєда" і Берлін", знятого за мотивами повісті Кузьми Скрябіна!

– написали автори під фото.



Постер "Я, "Побєда" і Берлін" / Фото з інстаграму авторів фільму

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"Чи вдасться Кузьмі з Бардом доїхати до Берліна й обміняти жовту бестію на шестисотий "Мерс"? Вони подолають 2000 кілометрів, без кінця заводитимуть "Побєду", ходитимуть на рейви, відбиватимуться від рекетирів, шукатимуть червоні колготки й своє справжнє призначення", – додали творці стрічки.

Також стало відомо, коли відбудеться прем'єра довгоочікуваного фільму – вже 24 березня 2022 року "Я, "Побєда" і Берлін" вийде на великих екранах.

Головне про "Я, "Побєда" і Берлін"

Стрічка знята за мотивами однойменної повісті Андрія Кузьменка. Вона розповість історію музиканта-початківця Кузьми. Разом з другом Бардом він вирушає до Берліна за три дні до концерту. Там вони хочуть обміняти стару "Побєду" у колекціонера на шестисотий "Мерс". Кузьма обіцяє дружині повернутися з новою автівкою, а хлопцям – встигнути на виступ. Але не все йде за планом – хлопців чекають шалені пригоди.

Однією з основних ідей фільму є відтворити атмосферу 90-х років та занурити в неї глядачів. Вони побачать головні атрибути того часу: суцільний денім, кольорові бомбери, картаті сорочки, довгі плащі, окуляри та червоні колготки.

"Я, "Побєда" і Берлін" – об'єднає прихильників творчості Кузьми, адже у кінокартині будуть використані кавери на його найбільш популярні пісні.

"Я, "Побєда" і Берлін" 2022: дивіться трейлер

Текст публікації творців фільму

Романтика 90-х, спонтанна подорож і рок-н-рол: зустрічайте тизер-постер фільму "Я, "Побєда" і Берлін", знятого за мотивами повісті Кузьми Скрябіна!

Чи вдасться Кузьмі з Бардом доїхати до Берліна й обміняти жовту бестію на шестисотий "Мерс"?

Вони подолають 2000 кілометрів, без кінця заводитимуть "Побєду", ходитимуть на рейви, відбиватимуться від рекетирів, шукатимуть червоні колготки й своє справжнє призначення.

Приходьте у кінотеатри 24 березня 2022 року та відривайтеся разом з героями.