Netflix висміяли за кричущі кіноляпи у фільмі "Загадкове вбивство 2" та серіалі "Нічний агент"

Netflix став об'єктом насмішок через велику кількість нелогічностей у фільмах "Нічний агент" та "Загадкове вбивство 2". Користувачі твітеру і тіктоку навели деякі з них.

Відео користувача тікток показало, як у фільмі "Загадкове вбивство 2" і серіалі "Нічний агент" пов’язки, призначені для поранених персонажів, були накладені поверх одягу, замість безпосередньо на шкіру. Ці приклади стали лише вершиною айсберга, і багато глядачів запитують, чому Голлівуд допускає такі очевидні помилки.

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Netflix висміяли за кіноляпи у фільмі "Загадкове вбивство 2" та серіалі "Нічний агент"

Відео показує, як у фільмі "Загадкове вбивство 2" пов'язка накладена на поранене плече головного героя поверх сорочки, а не під нею, і навіть шматок марлі обгорнутий навколо руки поверх закоченого рукава. У серіалі "Нічний агент" персонаж, поранений в литку, має товсту пов’язку, накладену на гомілку поверх джинсів. Такі помилки викликали хвилю обурення серед глядачів.

Хоча деякі коментатори пояснюють ці кіноляпи як візуальну стилізацію, щоб показати, що персонажі були поранені й отримали допомогу, багато глядачів вважають, що існують більш реалістичні й логічніші способи зобразити цю ситуацію, яка здається очевидною та непрофесійною.

Про що розповідає "Загадкове вбивство 2" та "Нічний агент"

У центрі історії "Загадкового вбивства 2" – Нік та Одрі Шпіц, які заснували своє власне детективне агентство. Одного дня, на власному весіллі їхнього друга-мільярдера викрадають, тож детективи беруться за розслідування цього складного та грандіозного злочину.

Жанр: бойовик, комедія, драма, детектив

Країна: США

Рік: 2023

"Загадкове вбивство 2": дивіться трейлер

У центрі сюжету серіалу "Нічний агент" – агент ФБР, відповідальний за лінію екстреного зв’язку. Одного разу він приймає дзвінок, який занурює його в серце смертельно небезпечної змови за участю зрадника в Білому домі.

Жанр: бойовик, драма, трилер

Країна: США

Рік: 2023

Кількість епізодів: 10

"Нічний агент": дивіться трейлер