"Загін самогубців: Місія навиліт": цікаві факти, рейтинг, актори – все, що відомо про прем'єру

Довгоочікувана кінопрем'єра "Загін самогубців 2" від DC Comics стартувала в прокаті 5 серпня 2021 року. Редакція Кіно 24 зібрала найцікавіші факти про фільм, прогнози рейтингу та касових зборах.

Після того, як у 2016 році фільм "Загін самогубців" потерпів тотальний провал від критиків та глядачів, всі дуже чекали на реабілітацію улюблених героїв у франшизі "Загін самогубців: Місія навиліт". Джеймса Ганна звільнили у Marvel після "Вартових галактики" і його добродушно запросили Warner Bros. та DC Comics для брудної, здавалось би, роботи – але він із цим справився, як і герої його нового фільму.

Найцікавіші факти про "Загін самогубців 2"

1. Сюжет фільму та актори

Серпнева прем'єра 2021 року "Загону самогубців 2" відрізняється від попереднього фільму "Загін самогубців" усім: як доброякісною картинкою та спецефектами, так і сюжетною незалежністю. За новим сюжетом, усіх довічно ув'язнених злочинців відправляють на нове завдання – як загін безстрашних солдатів, яким немає що втрачати. Тому ворогам та усім покидькам варто боятись навали цих кривавих солдатів, які здобудуть перемогу будь-якою ціною. До ролі Гарлі Квінн повернулась Марго Роббі, полковника Ріка Флега зіграв Юель Кіннаман, Джай Кортні виконав роль Джорджа "Діґґера" Гаркнесса або Капітана Бумеранга і, звісно, Віола Девіс в ролі керівниці проєкту, на ім'я Аманда Воллер.

Новачками у фільмі "Загін самогубців 2" стали: Ідріс Ельба в ролі Бладспота, Давид Дастмалчян – Людина-горошина, Миротворця зіграв Джон Сіна, Пітер Капальді – Мислителя, Даніел Мелшіор виступив в ролі Щуролова.

Цікаво, що на роль Миротворця (Крістофера Сміта) був запрошений відомий американський реслер – Джон Сіна.

2. Марго Роббі знову погодилась на роль Гарлі Квінн завдяки Джеймсу Ганну

The Hollywood Reporter повідомили, що після того, як Марго Роббі прочитала сценарій "Загону самогубців 2", вона була рада дізнатися, що біля керма буде Джеймс Ганн. Роббі грає роль нестримної Гарлі Квінн втретє, враховуючи проєкт DC "Хижі пташки".

Якби я прочитала сценарій і не знала, що Джеймс Ганн збирається його знімати, це було б категоричним "ні",

– сказала Роббі на прем'єрі "Загону самогубців 2".



Марго Роббі з Джеймсом Ганном на прем'єрі "Загін самогубців: Місія навиліт" / Фото The Hollywood Reporter

3. Новий фільм DC "злиє" в рейтингах діснеївський "Круїз по джунглям" – прогнози

Весь тиждень користувачі Gold Derby (американський вебсайт з прогнозування нагород – Кіно 24) ворожили, який фільм виграє в прокаті в США у вихідні з 6 по 8 серпня, – і найбільшу ймовірність перемогти має "Загін самогубців 2". Результати будуть от-от, тож слідкуйте за оновленням новини.

4. Скандал Джеймса Ганна з Мартіном Скорсезе

Джеймс Ганн прокоментував критику культового режисера Мартіна Скорсезе стосовно фільмів Marvel. Ганн вважає, що це цинічний шлях популяризації свого імені.

Мені здається, що це виглядає жахливо цинічним, адже він продовжував виступати проти Marvel, використовуючи це як засіб просування свого фільм. Він критикував Marvel, щоб привернути увагу преси до свого проєкту. Він створював свій фільм в тіні екранізацій Marvel, і тому він використовував ситуацію, щоб привернути увагу до того, що не привернуло стільки уваги, скільки він би хотів,

– заявив Ганн в програмі Happy Sad Confused.

5. Рейтинг "Загону самогубців 2" на Rotten Tomatoes та позитивні прогнози критиків

За словами Screen Rant відгуки по The Suicide Squad дотепер були неймовірно позитивними, адже критики схвально відреагували на фільм Джеймса Ганна по кіновсесвіту DC, і він отримав рейтинг Certified Fresh та 97% на Rotten Tomatoes. Це зовсім неочікуваний теплий прийом, адже загалом всесвіт DC від Warner Bros. постраждав від досить негативного критичного прийому, зокрема, для фільму "Бетмен проти Супермена: Світанок Справедливості" (28% на Rotten Tomatoes), Загін самогубців (26% на Rotten Tomatoes) і Ліга Справедливості (40% на Rotten Tomatoes). Тут, безумовно, є деякі змінні: глядачі по-різному оцінюють фільми, останні два постраждали через втручання студії, і багато іншого. Але з точки зору оглядів, The Suicide Squad більше пасує таким фільмам, як Wonder Woman (93% на Rotten Tomatoes) і Shazam! (90% на Rotten Tomatoes).

6. Прем'єра фільму в США

В США офіційна зіркова прем'єра фільму "Загін самогубців 2" відбулась 3 серпня 2021 року. Джеймс Ганн оприлюднив спільну фотографію з акторами та колегами по знімальному майданчику, написавши у своєму інстаграмі слова подяки.

Добре, прем'єра #TheSuicideSquad стала яскравою подією в житті. Дивитися фільм на великому екрані в оточенні друзів і сім'ї було приголомшливо. Спасибі всім моїм співробітникам на всіх рівнях, завдяки яким це сталося,

– подякував режисер фільму.

7. Що написано на куртці Гарлі Квінн?

Режисер фільму придумав величезний список слоганів для куртки Гарлі Квінн. Напис, як і планувалось, розмістили на спині. Він звучить так: "Живи довго – вмирай клоуном": #LiveFastDieClown. Додамо, що це перетворений неофіційний девіз панк-культури – "Живи швидко, помри молодим". Але кредо Ганна якнайкраще відображає увесь задум фільму "Загону самогубців 2" як особливий витвір уяви режисера.

"Загін самогубців: Місія навиліт" 2021: дивіться трейлер фільму українською