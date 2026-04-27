Найпопулярніший детективно-пригодницький мінісеріал, який став фаворитом українців на Netflix

Початок робочого тижня часто буває напруженим, однак будні можна зробити яскравішими, якщо знайти серіал, який захопить із перших серій. Чудовим варіантом може стати детективно-пригодницький серіал "Закон Лідії Поет".

Прем'єра першого сезону відбулася ще у 2023 році, однак проєкт і досі не втрачає своєї популярності. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чому варто звернути на нього увагу.

Про що сюжет серіалу "Закон Лідії Поет"?

Цей серіал ідеально підійде тим, хто любить історичні драми на кшталт "Бріджертонів". Сюжет розгортається в Турині наприкінці XIX століття й розповідає історію першої жінки-адвокатки в Італії. У той час жінкам фактично забороняли працювати в юридичній сфері.

Попри це, Лідія влаштовується до фірми свого брата та готує апеляцію, щоб скасувати рішення суду, який визнав її реєстрацію недійсною лише через стать.

Вона – надзвичайно розумна та затребувана юристка, яка успішно відстоює права своїх клієнтів і демонструє справжню боротьбу за рівність, долаючи численні упередження.

Серіал поєднує драму, детектив і сильну феміністичну історію.

"Закон Лідії Поет": дивіться онлайн трейлер серіалу

Чому варто дивитись серіал "Закон Лідії Поет"?

Цей проєкт варто переглянути шанувальникам біографічних і кримінально-детективних історій, заснованих на реальних подіях.

Крім того, він сподобається тим, хто не хоче витрачати багато часу на перегляд, адже кожен сезон налічує лише по 6 епізодів. Наразі серіал має 18 серій.

Популярність проєкту серед українських глядачів зростає: зокрема, третій сезон "Закону Лідії Поет" входить до списку найпопулярніших стрічок. Він очолив рейтинг платформи Netflix серед українців, тоді як перший сезон посідає 6-те місце, а другий – 9-те. Це свідчить про активний інтерес аудиторії до серіалу.

Хто працював над проєктом?

Серіал отримує позитивні відгуки глядачів: на IMDb його рейтинг становить 7,5 із 10, що є доволі високим показником.

У ролях:

Матильда Де Анджеліс,

Едуардо Скарпетта,

П'єр Луїджі Пазіно,

Сара Ладзаро,

Ніколо Пазетті.

Творці серіалу:

Гвідо Іукулано,

Давиде Орсіні.

Переглядайте стрічку після важкого робочого дня з рідними чи наодинці.