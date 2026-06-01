Новий кримінальний бойовик на 8 епізодів став фаворитом українців на Netflix

Одним із найулюбленіших жанрів серед українських глядачів є бойовики. Адже це стрічки, які завжди тримають у напрузі та дарують відчуття адреналіну навіть після перегляду.

Тож не дивно, що одним із найпопулярніших серіалів на стримінговій платформі Netflix серед українців став мінісеріал "Запеклий ворог". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, акторський склад і переваги цього серіалу, аби кожен міг вирішити для себе, чи варто витрачати час на перегляд цієї стрічки.

Чи варто дивитись серіал "Запеклий ворог"?

Нещодавно стримінгова платформа Netflix оновила рейтинг найпопулярніших фільмів і серіалів, які найчастіше обирають для перегляду українці. Другу сходинку серед найпопулярніших серіалів посів проєкт "Запеклий ворог", прем'єра якого відбулася 14 травня 2026 року.

Цей серіал точно сподобається прихильникам кримінальних бойовиків, драм і трилерів, а також тим, хто не любить витрачати багато часу на перегляд. "Запеклого ворога" можна подивитися всього за кілька днів, адже стрічка налічує лише 8 епізодів, а загальна тривалість перегляду становить приблизно 7,5 години.

Над проєктом працювали Рубен Гарсия, Роб Гарді та Мілісент Шелтон.

Головні ролі у серіалі виконали Меттью Лоу, І'лан Ноель, Ґабріель Денніс, Клеопатра Коулмен, Софіна Браун та Аріана Ґерра.

Про що сюжет серіалу "Запеклий ворог"?

Не лише жанр, а й сюжет цієї історії здатен захопити глядачів. Події розгортаються навколо лейтенанта поліції Ісаї Стайлза, який намагається впіймати хитрого злочинця Колтрейна Вайлдера. Між ними розгортається справжнє протистояння, а Лос-Анджелес перетворюється на арену небезпечної гри.

Що цікаво, герої мають багато спільного: обоє готові піти на будь-які жертви заради порятунку своїх рідних і близьких. Геніальний злочинець організовує масштабні пограбування, а небезпечна гра в кішки-мишки заходить дуже далеко. Переможець у цьому протистоянні буде лише один. Питання лише в тому, як далеко вони готові зайти.