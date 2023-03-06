Творці "Бачення метелика" розпочали збір коштів на дрони для аеророзвідниць: як долучитися

ГО "Жіночий ветеранський рух" — VETERANKA, мережа кінотеатрів Multiplex та команда фільму "Бачення метелика" розпочали благодійний збір коштів на дрони для аеророзвідниць. Мета акції — зібрати 200 тисяч гривень на 3 квадрокоптери до виходу фільму в українських кінотеатрах.

"Бачення метелика" — стрічка, що розповідає про українську аеророзвідницю, яка повертається з полону. Її чекають рідні, друзі, побратими та коханий. Але нове життя приносить і нові виклики. Про це 24 Каналу розповіла пресслужба фільму.

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Творці "Бачення метелика" розпочали збір коштів на дрони для аеророзвідниць

Фільм "Бачення метелика" вийде в українських кінотеатрах 6 квітня, і саме до цієї дати триватиме благодійний збір коштів на банку. Також напередодні старту прокату в мережі кінотеатрів Multiplex відбудуться благодійні допрем’єрні покази стрічки — всі гроші з квитків будуть перераховані на користь збору.

Ця картина — портрет української войовниці. Розповідаючи історію однієї незламної жінки, вона торкається багатьох тем: від рівності в армії до адаптації колишніх полонених. Саме на ці проблеми направлена діяльність Жіночого ветеранського руху. У стрічці знялися членкині руху VETERANKA, учасниці бойових дій: парамедикиня Катерина Приймак та розвідниця, санінструкторка Аліна Гордєєва,

– говорить компанія "Артхаус Трафік".

"Бачення метелика" — дебютна повнометражна робота режисера Максима Наконечного. Сценарій фільму він написав спільно з письменницею та режисеркою Іриною Цілик ("Земля блакитна, ніби апельсин", "Я і Фелікс"). У головній ролі знялась акторка Рита Бурковська, відома зі стрічки "Парфенон" Мантаса Кведаравічюса. Одну з ключових героїнь картини виконала знана драматургиня Наталка Ворожбит (сценаристка "Кіборгів", сценаристка й режисерка "Поганих доріг").

"Бачення метелика" високо оцінили кінокритики. Так, видання The Hollywood Reporter написало, що фільм "вселяє надію", а гра Рити Бурковської "дуже виразна", Deadline назвало його "найсвоєчаснішим фільмом у Каннах", а Screen Daily — "суворим, але переконливим".

"Бачення метелика" 2023: дивіться трейлер стрічки