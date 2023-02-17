Мама відомого турецького актора загинула через землетрус у Туреччині

Потужний землетрус, який сколихнув Туреччину на початку лютого, вже забрав життя понад 38 тисяч людей. Серед них – мама турецького актора, зірки серіалу "Постукай у мої двері" Чагри Читанака.

Жінка більше тижня перебувала під завалами власного будинку, який зруйнував землетрус. Актор до останнього сподівався, що маму вдасться врятувати, проте його дружина та акторка Башак Гюмюлджинеліоглу повідомила трагічну звістку.

До теми 248 годин під руїнами: в Туреччині дістали живою 17-річну дівчину

"Ми втратили нашу маму – Невбер Юрдал Читанак. Співчуття", – написала вона.

Водночас сам Чагри Читанак наразі не коментував інцидент у соцмережах. Проте фанати з різних країн висловлюють співчуття акторові через втрату мами:

"Сил Чагри та Башак! Вони так сподівалися на позитивний результат…",

"Дуже шкода, вони так просили про допомогу, сподівалася, вдасться знайти… Мої співчуття всім близьким",

"Серце болить( ми любимо дивитися серіал, звикли до наших турецьких акторів, тому нам дуже сумно від того, що сталось сили Туреччині".

"Ми поділяємо цей біль з вами. Тримайтеся".

"Я так співчуваю твоїй втраті( спочивай з миром, мамо".

Цікаво, що один коментар був і від росіянки: "Співчуваю Вашій втраті! Росія з вами".

Зазначимо, ще 7 лютого Читанак повідомив, що його мати не виходить на зв'язок. Він звернувся до влади, колег і прихильників із проханням допомогти й надати будь-яку корисну інформацію. Проте пошукові та рятувальні роботи не дали бажаних результатів.

Землетруси в Туреччині та Сирії: головне