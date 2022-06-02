Жах і провокація, – Лія Ахеджакова розповіла, чи насправді в неї бризкали перцевим балончиком

Російська акторка театру і кіно, яка з першого дня війни підтримує Україну і засуджує дії Путіна, спростувала інформацію про напад із перцевим балончиком. За її словами, її просто обдурили, як і багатьох інших, хто читав новини.

За попередньою інформацією, на Лію Ахеджакову в Москві розпорошили перцевий балончик. Це сталося на виставі "Игра в Джин" у театрі "Современник". Тоді актриса написала в інстаграмі, що так вчинив якийсь неадекват, ймовірно, через її позицію щодо війни в Україні.

Дізнавайтеся більше Найстрашніше, що росіяни заплющують на це очі, – Лія Ахеджакова підсумувала другий місяць війни

Новина про напад із перцевим балончиком на Лію Ахеджакову – фейк

Лія Ахеджакова ще раз прокоментувала ситуацію, що сталася вчора в московському театрі.

Мене знову обдурили, як і багатьох інших, хто читав новини. Я справді не бачила, що хтось щось розпорошує, але ЗМІ та Рен ТВ роздмухали так переконливо... мої знайомі та колеги, які там перебували, сказали, що бризнули в мене. А як виявилося, це через якісь канали, які поширюють неправдиву інформацію,

– написала вона у мережі.

Вона продовжила: "У результаті, ніхто в мене нічого не розпорошував, це просто фейк якийсь!". А чоловік, який перебував у фоє, за її словами, просто випадково натиснув на балончик. "І таку "інфобомбу" підірвали. Жах! Провокація!, – підсумувала Ахеджакова.



Лія Ахеджакова спростувала новину про напад із перцевим балончиком / Фото з інстаграму актриси

Реакція мережі

Підписники в інстаграмі хвилювалися за актрису і зраділи, коли зрозуміли, що з нею все гаразд. У мережі також подякували за підтримку України у війні з Росією.

"Бережіть себе! Дякуємо Вам за підтримку українців, Ви – найкраща, але ви живете серед павуків... бережіть себе";

"Лія, ви смілива жінка, дуже переживаю за вас, тому бережіть себе";

"Ви велика людина з великим серцем! В країні, в якій ви живете, немає справедливості, на жаль. Закінчиться війна – переїжджайте в Україну. Там таких людей, як ви, дуже люблять!";

"Людина чесно зізналася у своїй помилці. Шляхетно!";

"Після війни ми Вас заберемо в Україну. Вас у нас дуже люблять і поважають";

"Слава Богу, що все обійшлося! Будьте, будь ласка, здорові! Ви – дуже хороша і безстрашна людина! Привіт з Дніпра!".

Нагадаємо, раніше Лія Ахеджакова сказала, що відносини між українцями та росіянами вже ніколи не будуть такими, як були раніше, а якщо щось і зміниться, то станеться це дуже нескоро, – через десятки чи навіть сотні років.