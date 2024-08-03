3 моторошні фільми жаху, в основі яких лежать реальні події

Якщо перегляд банальних мелодрам не для вас, варто обрати для перегляду щось, що триматиме вас в напрузі до самого кінця. Особливо, якщо це фільми жахів.

Хорори, засновані на реальних подіях, здатні викликати ще більше відчуття страху, адже розуміння того, що ці жахи могли відбуватися насправді, додає непереборного жаху і підвищує емоційний вплив фільму. Ми зібрали список таких стрічок, які занурять вас в атмосферу реального страху.

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"Закляття"

У центрі сюжету стрічки життя родини Перронів у непомітному, на перший погляд, будинку. Однак цей дім приховує в собі страшну таємницю: паранормальні явища, які паралізують своєю непередбачуваністю та несподіваністю, тримають сім'ю у постійному страху. Серед ночі чути дивні звуки, предмети рухаються самі по собі, а тіні переслідують мешканців будинку.

На допомогу переляканій родині приходять Ед та Лорейн Воррени – сімейна пара, яка спеціалізується на дослідженні подібних явищ. Вони мають великий досвід у боротьбі з привидами та іншими надприродними сутностями, проте цього разу навіть їхні знання і навички не можуть подолати силу, що оселилася в домі Перронів.

"Закляття": дивіться онлайн трейлер фільму

"Американський злочин"

Фільм заснований на реальних подіях кінця 60-х років і розповідає жахливу історію, яка стала відомою як одна з найжорстокіших у кримінальній історії США. Гертруда Баніжевскі, здавалося б, звичайнісінька домогосподарка, тримає в ув’язненні у підвалі свого будинку молоду дівчину-тінейджера, на ім'я Сільвія. Вона катує її найвитонченішими способами, завдаючи фізичних і психологічних мук.

Причиною таких жорстоких дій стало те, що оплата за утримання Сільвії, яку мали надсилати її батьки, не надійшла вчасно. Гертруда, озлоблена та розчарована, вирішила покарати беззахисну дівчину за проступок, на який вона не мала жодного впливу.

"Американський злочин": дивіться онлайн трейлер фільму

"Із пекла"

Він втілення темряви та жаху. Він найтаємничіший і найзнаменитіший з усіх серійних убивць, відомих історії. Джек-Різник занурив Англію в атмосферу страху та породив безліч чуток і здогадів. Цей убивця знає більше, ніж простий м’ясник або лаборант. Кожне його вбивство – це дивовижний ритуал, який захоплює і лякає одночасно.

На його слід виходить інспектор Фред Абберлайн, відчайдушно намагаючись зупинити терор. Використовуючи опіум, він підсилює свій природний дар ясновидіння, що дозволяє йому бачити те, що недоступне іншим. Абберлайну доведеться зануритися в темні куточки людської психіки та стикнутися з невідомим, щоб зрозуміти мотиви та наміри Джека-Різника.

"Із пекла": дивіться онлайн трейлер фільму

Ця історія не просто про переслідування злочинця. Вона про боротьбу зі злом, яке заховалося за маскою повсякденності, про розкриття таємниць, які залишаються нерозгаданими, і про те, як далеко людина готова зайти, щоб знайти істину.