Розв'язка може шокувати: що чекає глядачів у фінальних серіях "Жіночого лікаря"

Один з найпопулярніших серіалів на українському телебаченні інтригує глядачів кінцівкою. Зовсім скоро стане відомо, як завершиться другий сезон "Жіночого лікаря".

Популярний медичний серіал "Жіночий лікар. Нове життя" добігає кінця, а саме його другий сезон. У фінальних серіях покажуть, як складуться долі головних героїв, мовиться в анонсі каналу "1+1".

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Цього тижня показують останні чотири серії серіалу – 37 – 40. Останній епізод вийде 10 жовтня.

Чого чекати від фінальних серій

36 епізод серіалу несподівано завершився першим поцілунком Михайла Гончара та Оксани Кондратюк, відносини яких розпочалися зі звичайної дружби. Залишається очікувати, який вибір зробить головний герой у своєму житті: чи повернеться до Олени Руденко, чи буде щасливий у стосунках з Оксаною.

Історія Олени Руденко також не залишиться без уваги. Вона не вийшла на зв'язок з Гончаром після пристрасної ночі з десантником.

Він чекає на тебе. Ти хочеш бути з ним?

– запитав Євген у Олени в одній з фінальних серій.

У 37 серії Лілія Ластівка постала вагітною, що стало несподіванкою для глядачів. Вона лише зараз дізналась про зникнення Андрія Балюка. Користувачі роблять припущення, як складуться їхні стосунки. Адже Лілія зізналась, що все ще любить Андрія. Та наразі невідомо, хто є батьком її дитини.

Фінальні серії "Жіночого лікаря": відео

Фінальні серії другого сезону "Жіночого лікаря" також роз'яснять: що сталося з Андрієм Балюком, за якого так хвилюються глядачі.