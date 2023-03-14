У прокат виходить перший фільм про 9-річну війну "Життя на межі": вражаючі факти про стрічку

16 березня в прокат виходить документальний фільм про російсько-українську війну "Життя на межі". Розповідаємо цікаві факти про цю стрічку, яку раніше вже побачили в Німеччині та США, а тепер можна буде подивитись у кінотеатрах України.

"Життя на межі" – перший і наразі єдиний фільм, який охоплює весь період російсько-української війни від 2014 року до сьогоднішніх днів. "Це фільм про зародження українського спротиву", – кажуть автори.

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"Життя на межі" від українських ветеранів: цікаві факти про фільм

Автори фільму – українські ветерани – режисер Павло Пелешок та продюсер Юрко Іванишин. Вони були продюсерами фільму "Зима у вогні", який у 2016-му було номіновано на Оскар як "Найкращий документальний повнометражний фільм". Стрічка "Життя на межі" показує, як після міжнародного успіху фільму "Зима у вогні" Павло та Юрко прямо з окопів вирушають до Лос-Анджелеса на церемонію Оскар.

Для постера фільму використане фото з особистого архіву режисера. Світлина зроблена в бліндажі у березні 2015 року.

Постер фільму "Життя на межі" / Пресслужба стрічки

Під час роботи над фільмом у режисера було два нервові зриви. Перший – під час опрацювання відеоархівів і прослуховувань радіоперемовин росіян за 2014 рік. Другий – під час зйомки у павільйоні. Аби подолати ПТСР, Павло проходив сеанс терапії у психолога та психотерапевта. "Треба мати сили визнати, що самостійно тобі з цим не впоратись, – зізнається ветеран. – Я радий, що завдяки дружині наважився на це і навіть став прикладом для побратимів, показавши, що це справді працює, що потрібно вміти контролювати цей біль і свій нервовий стан". За словами критиків, фільм "Життя на межі" має певний терапевтичний ефект, зокрема, для тих, хто має схожі проблеми.

Режисера монтажу – відомого українського режисера-документаліста Петра Цимбала – велика війна застала вдома, між Ірпенем та Бучею. Петро з дружиною, донькою та врятованою дівчинкою жили в погребі власного будинку 9 днів. Навіть у таких умовах режисер продовжував монтувати фільм.

"Життя на межі" в кінотеатрах України з 16 березня / Фото пресслужби фільму

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У фільмі звучать пісні українських гуртів The Hardkiss, DakhaBrakha, Kozak System, Karna, Motanka. А музику до фільму написав відомий композитор Оскар Сенен, який працював з Гансом Циммером. Зокрема Сенен створював музику для двадцять пʼятого фільму бондіани "007: Не час помирати".

Мета фільму, як зазначає продюсер стрічки Юрко Іванишин, – показати правду про Україну, щоб викрити російську брехню. "Нашим фільмом ми розповідаємо про російсько-українську війну міжнародним глядачам та світовим decision-мейкерам – політикам, діячам культури, іншим відомим людям. Аби вони зрозуміли, що в цій війні, яка триває в Україні з 2014 року, ми відстоюємо насамперед нашу свободу і незалежність. І тому Україну потрібно підтримувати – щоб не допустити подібних війн у світі надалі".

"Життя на межі" в кінотеатрах України з 16 березня / Фото пресслужби фільму